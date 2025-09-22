Julián Pinilla, el chico de la ruana, apoya a una vendedora ambulante y su historia se hace viral

Días después de ser atacada por estar vendiendo gomas en el centro de Bogotá, Leidy Pinzón, conocida en plataformas digitales como Spicy Gommies, recibió una sorpresa que le cambió la vida para siempre.

El influenciador Julián Pinilla más conocido como “El chico de la ruana”, al enterarse del indignante caso que se hizo viral en redes sociales, decidió contactarla para apoyar su negocio y sobre todo para visibilizar los casos de violencia entre las personas que se ganan la vida vendiendo productos en la calle.

Conmovido por el estado en el que quedó Leidy Pinzón que sufrió heridas en su rostro y su cuello y el robo total de su mercancía, el creador de contenido gestionó con la ayuda de la plataforma Prime Video, un local completamente equipado con el arriendo pago por un año en un centro comercial.

Leidy lloró de la emoción al ver su sueño materializado de poder vender sus gomitas de manera formal. Además, de darle estabilidad económica a su familia.

¿Cuándo ocurrió el ataque a Leidy Pinzón?

El caso ocurrió en el centro de Bogotá el 29 de agosto y se hizo viral rápidamente por la situación que fue perpetrada por dos vendedoras ambulantes extranjeras por la disputa del territorio en el que venden sus productos.

“Ha sido un proceso difícil, creo que el apoyo de todo el mundo es lo que me ha mantenido aquí en pie”, expresó la joven emprendedora en el video.

Leidy decidió llevar su historia a los medios de comunicación para poder encontrar a las responsables para que respondan por los daños físicos y morales que le ocasionaron.