Así puedes usar WhatsApp sin que nadie sepa lo que haces: activa el “modo oculto”

Así de fácil puedes activar el "modo oculto" en WhatsApp para pasar desapercibido entre tus contactos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Activa el “modo oculto” en WhatsApp y mantén tu actividad en total secreto
Descubre el “modo oculto” de WhatsApp y pasa desapercibido entre tus contactos. (Foto Freepik: @rawpixel.com).

La popular aplicación de mensajería instantánea de Meta es, sin duda, una de las más usadas por millones de personas en todo el mundo. Por esta razón, la app ha ido mejorando sus funciones para el bienestar de sus usuarios, y ahora podrás activar el “modo oculto” si deseas pasar desapercibido entre tus contactos sin causar molestias o malos entendidos.

¿En qué consiste el “modo oculto” de WhatsApp?

WhatsApp pasó de ser una plataforma de mensajería utilizada principalmente por familiares y amigos a convertirse en un canal que las empresas usan para comunicarse con sus empleados, logrando así un mayor control sobre ellos.

WhatsApp
WhatsApp se actualiza | Foto Freepik.

Por tal razón, Meta ha implementado nuevas funciones que buscan priorizar el bienestar de sus usuarios, permitiéndoles usar la aplicación con total libertad sin caer en situaciones incómodas, como leer mensajes fuera del horario laboral sin necesidad de responder hasta el momento que consideren adecuado.

De esta manera, el “modo oculto” brinda a los usuarios un mayor control sobre su privacidad y se adapta a distintas necesidades. Esta función no se limita a una sola configuración, sino que ofrece varias opciones que el usuario puede ajustar según sus preferencias.

¿Cómo activar el “modo oculto” de WhatsApp?

Para activar el “modo oculto” de WhatsApp y aprovechar todos sus beneficios, solo debes seguir unos simples pasos.

Primero, abre la app principal y accede a Configuración, luego a Privacidad y finalmente a la opción “Hora de última vez y en línea”. Allí encontrarás cuatro alternativas:

  • Todos
  • Mis contactos
  • Mis contactos, excepto
  • Nadie
WhatsApp
WhatsApp es utilizada por millones de personas | Foto Freepik.

Desde aquí, puedes configurar el “modo oculto” según tus necesidades. Ten en cuenta que cada decisión tiene una consecuencia: si ocultas tu última conexión, tampoco podrás ver la de los demás.

De manera similar, al activar esta función en tus estados, podrás ver los de tus contactos sin dejar rastro, pero tampoco sabrás quién ve los tuyos.

La utilidad de esta función es bastante clara: evitar que terceros tengan control sobre tus horarios, y tiempos dentro de la aplicación.

Así mismo podrás complementar el “modo oculto” con funciones extras como mensajes temporales, quién puede agregarte a grupos, e incluso elegir quién puede ver tu imagen de perfil independientemente de si lo tienes agregado o no entre tus contactos.

