María Claudia Tarazona homenajeó a Miguel Uribe en Amor y Amistad con amorosa foto

María Claudia Tarazona recordó a Miguel Uribe Turbay en Amor y Amistad. "Amor de mi vida", escribió.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
María Claudia Tarazona homenajeó a Miguel Uribe en Amor y Amistad
Viuda de Miguel Uribe Turbay recordó al candidato en Amor y Amistad. (Foto de AFP)

María Claudia Tarazona, viuda del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido en agosto de 2025, compartió en redes sociales un sentido homenaje a su esposo durante la celebración de Amor y Amistad.

¿Cuál fue la publicación de María Claudia Tarazona en Amor y Amistad?

En el marco de esta fecha especial en Colombia, Tarazona subió a Instagram una fotografía junto a Miguel Uribe Turbay en la que se les ve abrazados con el mar de fondo. La escena parece haber sido captada en invierno, pues ambos vestían chaquetas gruesas.

Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto
Celebridades y famosos lamentan el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. (AFP: Luis ACOSTA)

El mensaje con el que María Claudia acompañó la imagen fue: “Por siempre, para siempre. Amor de mi vida 🤍 Gracias Dios, ayúdame más 🙏🤍”.

La publicación generó reacciones de seguidores y figuras públicas, quienes resaltaron la fortaleza con la que María Claudia ha enfrentado la pérdida de su esposo.

“Dios contigo, él te ayudará cada día más”, comentó la exreina Daniela Álvarez y junto a estas palabras la foto se llenó de amorosos mensajes.

¿Qué dijo María Claudia Tarazona tras cumplirse un mes de la partida de Miguel Uribe?

Días antes, la reconocida mujer había compartido otra foto de Miguel Uribe con su hijo Alejandro, recordándolo al cumplirse un mes de su fallecimiento.

“Como no llorar hoy, como no sentir que el alma se desgarra, como no mirar al cielo y clamar misericordia, como no… Gracias Dios, ayúdame más”, escribió.

Poco después, María Claudia también publicó imágenes del primer día de clases de su hijo Alejandro. En el mensaje, destacó la importancia del recuerdo de Miguel Uribe Turbay en ese momento tan especial.

María Claudia Tarazona despide a Miguel Uribe
María Claudia Tarazona publicó homenajes a Miguel Uribe. (Foto de AFP)

“Alejandro, hoy vas caminando y tu papá desde el cielo te acompaña, está orgulloso de ti y celebrando tu primer día de colegio”, manifestó.

Las fotos mostraron al niño acompañado de sus familiares más cercanos, entre ellos su abuelo, Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel. La jornada marcó el inicio de la etapa escolar del pequeño.

En medio de estos días difíciles, la familia también recibió a un nuevo integrante: un pequeño perrito, que fue presentado en redes por la propia María Claudia.

