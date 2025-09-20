Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Muere DJ Who, leyenda de la electrónica que deslumbró en el Festival Estéreo Picnic

El productor chileno Claudio Medina, DJ Who, murió dejando un legado en la música electrónica latinoamericana.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La música electrónica latinoamericana quedó impactada tras la sorpresiva muerte del productor y Dj chileno Claudio Medina, conocido como DJ Who.

¿Cuál fue la trayectoria del reconocido musico electrónico, DJ Who?

La noticia fue confirmada por Techmotion Chile mediante un comunicado en redes sociales que generó una ola de mensajes de despedida por parte de seguidores y colegas.

“Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento del DJ y productor Claudio Medina, más conocido como DJ Who, quien tuvo una destacada trayectoria en la escena nacional e internacional”.

La carrera de DJ Who comenzó a principios de los años 2000, y desde entonces cultivó un estilo en constante evolución, fusionando sonidos electrónicos con elementos de hip hop y ritmos latinos.

Con más de 20 años de trayectoria, DJ Who participó en festivales clave como Lollapalooza Chile y Chicago, Creamfields y el Festival Estéreo Picnic en Bogotá en 2024.

Estos escenarios lo posicionaron como uno de los referentes de la música electrónica en Latinoamérica y fuera de la región.

DJ Who además trabajó con artistas como Ana Tijoux, Tiro de Gracia, Dante Spinetta, Los Tetas y Quique Neira.

Una de sus producciones más recordadas es “Good Times” junto a Triciq, cuyo videoclip destacó la diversidad cultural al retratar a una comunidad haitiana en Santiago, según BioBioChile.

¿Fue el Festival Estéreo Picnic el último escenario de DJ Who?

En 2024, DJ Who se presentó en el Festival Estéreo Picnic, escenario que confirmó su capacidad de conectar con audiencias masivas y de consolidar su música electrónica latinoamericana.

El artista fallecido en esta edición del Festival Estéreo Picnic conquistó al público con su show, en un evento que congregó a más de 159,000 personas.

La producción fue destacada por su organización y la diversidad de géneros, desde rock y pop hasta rap y música latina.

Entre los artistas principales se presentaron Sam Smith, Arcade Fire, Feid y SZA, quienes llenaron los escenarios y generaron una gran conexión con el público. Además, se dio visibilidad a propuestas locales como Grupo Frontera, Verito Asprilla y La Etnnia, integrando talento nacional en un cartel internacionalmente reconocido.

