Shakira cerró su gira por México y emocionó a fans con video llorando: “Los llevo en mi corazón”

Shakira cerró su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en México y decidió compartir con sus seguidores los momentos más memorables de esta etapa: “Lo que viví anoche solo se vive una vez en la vida”.

¿Qué dijo Shakira al cerrar su tour por México?

La barranquillera publicó en sus redes sociales una galería de imágenes que mostraban ensayos previos, interacción cercana con sus fans y colaboraciones con artistas invitados, como Danna Paola.

Shakira conmueve con emotivas fotos tras cerrar su gira en México. (Foto: AFP)

Sin embargo, hubo un video que emocionó a sus millones de seguidores donde se le ve acostada en el piso llorando de felicidad, emoción y conmovida por la magnitud del tour en el país azteca.

A través de estas publicaciones, la cantante agradeció a su público por 30 años de apoyo y celebró la energía que recibió en cada presentación.

“Gracias México por creer en mí siempre, y por darme tanto. Por cantar, llorar y reír conmigo estos 30 años y gracias por este homenaje, uno de los más grandes de mi carrera”, se lee en la publicación de Shakira.

La intérprete de ‘Soltera’ describió la experiencia como un momento único en su carrera y recordó la magnitud de lo vivido.

Además, expresó lo profundo de su vínculo con México y cómo cada concierto quedó grabado en su corazón.

“Los llevo en mi corazón cada día de mi vida. Ustedes son mis hermanos desde siempre y para siempre. “¡Te amo México!”

¿Qué récord alcanzó Shakira en sus conciertos en México?

El 18 de septiembre de 2025, Shakira completó uno de los récords más importantes de su carrera al convertirse en la primera artista latina en realizar 12 conciertos en el Estadio GNP de Ciudad de México.

Cada show contó con 65 mil asistentes, sumando aproximadamente 780 mil boletas vendidas, superando su propio récord anterior de siete fechas agotadas en el mismo lugar.

Shakira conmueve con emotivas fotos tras cerrar su gira en México

Durante su última presentación, la barranquillera interpretó sus grandes éxitos, contó con invitados especiales como Danna Paola y Mariachi Gama 1000.

Tras finalizar su paso por México, Shakira continúa con su tour por Latinoamérica, con presentaciones programadas en Colombia para octubre y noviembre, para luego volver a Argentina.