¡Tania Valencia ya es mamá! Su bebé nació prematuro y recibe cuidados médicos

La modelo, actriz y exconcursante de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, Tania Valencia, ya tuvo a su bebé. La noticia fue compartida en sus redes sociales.

¿Cuándo nació el bebé de Tania Valencia?

El primogénito de Tania nació el 19 de septiembre de 2025, dos meses antes de lo planeado. Según reveló la actriz, el parto fue por cesárea. Aunque llegó antes de tiempo, tanto ella como su hijo se encuentran en buen estado de salud.

La noticia también fue confirmada por su hermana gemela, Cavylla Valencia, actual participante de Miss Universe Colombia.

“Definitivamente las mujeres parimos milagros. Se creció mi manada de leones”, escribió Cavylla en redes sociales, donde compartió la foto del nacimiento.



¿Cuándo y cómo confirmó Tania Valencia que estaba embarazada?

En julio de 2025, durante una entrevista en Buen día, Colombia, Tania confirmó que estaba embarazada y reveló que ya se encontraba en el sexto mes de gestación. En ese mismo espacio anunció su compromiso con el arquitecto Daniel Marcovich.

“Me llegó el amor de la forma más inesperada y el verdadero amor ocurre así, cuando menos lo esperas”, expresó en ese momento.

Por esta razón, el nacimiento del bebé se esperaba para inicios de noviembre. Sin embargo, al adelantarse, el pequeño fue ingresado a una incubadora para recibir el soporte neonatal necesario.

¿Cómo se llama el bebé de Tania Valencia?

La actriz describió su embarazo como un “milagro” en su vida y aseguró que, aunque fue inesperado, lo recibió con enorme felicidad. Además, compartió que su matrimonio con Daniel está planeado para 2026.

Tania Valencia reveló que se va a casar y espera su primer bebé. (Foto Canal RCN)

“El anillo llegó sin buscarlo y creo que es el sí más emocional que le he podido decir a otro ser humano”, contó con mucha alegría.

El bebé llevará por nombre Dominic, que significa “perteneciente al Señor” o “del Señor”, y proviene del latín Dominicus.