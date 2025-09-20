Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Hermana de Karol G fue operada! Verónica Giraldo habla de su salud y manda mensaje a sus seguidores

Con mensajes y fotos, Verónica Giraldo confirmó que fue operada y que ya está en recuperación.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Verónica Giraldo habla de su salud
Tras una cirugía, Verónica Giraldo compartió imágenes desde el hospital y luego desde su casa recuperándose. (Foto de AFP)

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reveló mediante una publicación en sus redes sociales que fue intervenida quirúrgicamente y que ya se encuentra en recuperación.

¿De qué operaron a Verónica Giraldo?

La emprendedora no dio mayores detalles de los motivos por los que tuvo que someterse a una cirugía, por lo que sus seguidores se preguntan si la razón fue estética o la enfermedad que le fue descubierta hace algunos años.

Verónica Giraldo compartió imágenes desde el hospital
Verónica Giraldo y sus papás en el lanzamiento del documental de Karol G en Netflix. (Foto de AFP)

“Acá voy con dolor, dos días apenas de cirugía y ya mi espalda dice auchhhh… pero vamos bien. Después les contaré todo. Gracias por tantos mensajitos”, escribió Verónica.

El texto estaba sobre una imagen de ella en pijama y canalizada, tapando su rostro con una mano.

Apenas unas horas después, Verónica subió otra imagen desde su casa, donde quedó en evidencia que ya se encuentra en su hogar recuperándose. En esta, deseó a sus seguidores un feliz Día de Amor y Amistad.

“Con esta carita roja por los medicamentos y demás, les deseo un feliz Día del Amor y la Amistad a todossss, los amo”, manifestó.

¿Qué enfermedad tiene Verónica Giraldo?

A la hermana de Karol G le fue diagnosticada artritis reactiva desde hace varios meses, por lo que ha enfrentado días difíciles y múltiples tratamientos para combatir el dolor y las consecuencias de la afección.

Esta enfermedad autoinmune provoca, entre otras cosas, hinchazón en las articulaciones. Además de inflamarse las manos, también se pueden afectar órganos como los ojos y la piel.

Verónica Giraldo padece de una enfermedad crónica
Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reveló que fue operada y ya se encuentra en proceso de recuperación. (Foto AFP)

Es una enfermedad que no tiene cura y que requiere tratamiento para aliviar los fuertes dolores.

Asimismo, de acuerdo con portales médicos especializados, esta enfermedad degenerativa puede afectar el estado de ánimo de los pacientes que la padecen y su calidad de vida. Lo anterior, dado que el dolor y la fatiga que genera la artritis son desgastantes y pueden provocar estrés, pudiendo llevar en algunos casos hasta la depresión.

Recuerda siempre seguir las indicaciones de tu médico en caso de padecer esta enfermedad, que afecta a millones de personas en el mundo, como a Verónica Giraldo.

¿Cuántos años tiene Verónica Giraldo?

El pasado 11 de septiembre, Verónica Giraldo celebró sus 38 años rodeada de su familia y amigos. En las fotos no se vio a Karol G, pero seguramente de alguna manera le hizo saber a su hermana lo mucho que la amaba.

Sophie, su pequeña hija de 2 años, fue quien divirtió en el post de la celebración, pues fue grabada mientras se rayaba el rostro con un marcador y, luego, cuando intentaba limpiar su travesura.

