Valentina Taguado rompe silencio sobre Beéle tras polémico video: "Lo amo"

En ¿Qué hay pa’ dañar?, programa digital de la App del Canal RCN, los conductores se refirieron a la reciente polémica que envolvió al cantante Beéle, tras la filtración de un contenido privado con una de sus exparejas.

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre la polémica de Beéle?

Valentina Taguado rompió el silencio frente a la situación que vivió el artista colombiano y aseguró que, aunque no sabe quién publicó el video, está convencida de que Beéle no tendría la necesidad de hacerlo.

“No sé quién lo publicó, no me interesa… es obvio de dónde viene la publicación. Siento que Beéle no tiene la necesidad de esa polémica por ningún lado, con todo respeto. Seis Movistar Arena, no solo en Colombia; siento que no hay necesidad de publicar ese video y mucho menos uno que está pensado para dejarlo mal”, dijo.

La locutora y actual participante de MasterChef Celebrity Colombia agregó que no le parece “chévere” para ninguna de las partes, ya que se trata de su vida privada y, además, ambos tienen hijos.

“Esa novela trascendió a un nivel innecesario”, concluyó.

Por su parte, Hassam expresó que no es la primera vez que una situación así le ocurre a una pareja, pero enfatizó en que no era necesario llevar el asunto al “escarnio público”.

Ambos coincidieron en que este tipo de polémicas reflejan la doble moral de muchos internautas, pues la sociedad suele juzgar lo que considera conveniente.

“Como sociedad siempre queremos ser algo que nos ponga por encima… me parece ridículo”, añadió Taguado.

¿Cuál es la relación de Valentina Taguado con Beéle?

En redes sociales se ha especulado que Valentina Taguado y Beéle son pareja; sin embargo, esto no es cierto. Lo que sí es real es la cercanía entre ambos, pues mantienen una amistad, razón por la cual Valentina prefirió no profundizar demasiado en sus opiniones durante el programa.

La locutora no ocultó su admiración y cariño hacia el intérprete, quien recientemente anunció una sexta fecha en el Movistar Arena de Bogotá para el próximo 27 de noviembre. “Lo amo”, afirmó.

