Actriz mexicana de Fear The Walking Dead muere a los 38 años tras luchar contra el cáncer

A los 38 años falleció Ariadnalí de la Peña, actriz mexicana con papeles en cine, teatro y series internacionales.

Muere Ariadnalí de la Peña, actriz mexicana con papeles en Bardo y series internacionales.

Los medios mexicanos dieron a conocer que Ariadnalí de la Peña, reconocida actriz mexicana nacida en Mexicali, falleció el 18 de septiembre a los 38 años, tras luchar durante varios años contra el cáncer de colon.

¿Quién fue Ariadnalí de la Peña?

Formada en la Facultad de Artes de Baja California, Ariadnalí de la Peña fue protagonista tanto en el teatro como en conocidas series de televisión. Participó en producciones como Fear The Walking Dead y Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades, donde destacó por su talento y compromiso con el arte.

El Centro Cultural Helénico la despidió con un emotivo mensaje en el que recordó que “el arte, como la vida, es fugaz, pero también eterno cuando deja huella”.

El instituto cultura manifestó que la joven actriz llevó siempre consigo “una mirada lúdica, honesta y profundamente humana… Ariadnalí amó el teatro hasta el último aliento, y desde ahí, nos deja un eco que perdurará en cada función, en cada risa, en cada silencio”.

¿De qué murió Ariadnalí de la Peña, la actriz mexicana?

En agosto de 2021, en sus redes, Ariadnalí anunció que había sido diagnosticada con cáncer de colon y que iniciaba su tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología en México.

A los 38 años falleció Ariadnalí de la Peña,
A los 38 años falleció Ariadnalí de la Peña, actriz mexicana.

En 2022 compartió que había entrado en remisión tras una cirugía y que continuaba con quimioterapias preventivas. Sin embargo, medios locales reportaron que la enfermedad habría regresado con mayor agresividad, aunque la causa oficial de su fallecimiento aún no ha sido confirmada.

¿Cuál fue la última publicación de Ariadnalí de la Peña en sus redes?

En sus últimas publicaciones en redes sociales, celebró el cierre de temporada de una obra y compartió con su público un mensaje lleno de esperanza: “Nos estamos viendo pronto”.

Su trayectoria y sus palabras reflejan una vida entregada al arte y a la conexión con los espectadores, dejando una huella que deguramente seguirá siendo motivo de inspiración para otros.

El 18 de septiembre de 2025, la actriz murió a los 38 años. Su partida ha conmovido a la comunidad artística mexicana y a todos quienes siguieron de cerca su carrera y su lucha contra esta enfermedad.

