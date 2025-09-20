Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así quedó la tabla de posiciones en Miss Universe Colombia, el reality, cerca a la final

Risaralda, Antioquia y Santander dieron una gran sorpresa en este reto y cambiaron sus posiciones.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
El más reciente episodio de Miss Universe Colombia, el reality las candidatas trabajaron en duplas y se enfrentaron a un reto donde debían reflejar en una fotografía una emoción estipulada por un sobre elegido por uno de dos miembros de las parejas.

Segura, poderosa, divertida, luchadora, creativa, alegre, vibrante, valiente y curiosa fueron algunas de las emociones que debían expresar las duplas y así buscar enamorar al jurado con su actitud y resultado para subir posiciones en la tabla.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones en Miss Universe Colombia, el reality, cerca a la final?

Cada pareja tuvo una retroalimentación por parte del exigente jurado y entendieron cuáles fueron sus fortalezas y debilidades en la construcción de esa fotografía, que terminó dando un giro inesperado para más de una en la tabla de posiciones.

La primera pareja que bajó 5 puntos en la tabla de posiciones, fue la de Marcela Brand, Miss Cesar y Mabell Sánchez Boyacá. La siguiente dupla en tener el mismo descuento en su puntaje fueron Adriana Hernández, Miss Arauca y Eilan Jusin, Miss Guajira.

La pareja que, por el contrario, ganó 5 puntos en la tabla de posiciones, fue la conformada por Gloria Mutis, Miss Santander y Mariana Morales, Miss Bogotá, quienes enamoraron con su propuesta, actitud y trabajo en equipo.

Sin embargo, la pareja con mejor desempeño durante el reto y que suben 10 puntos en la tabla de posiciones fue la conformada con Eliana Duque, Miss Valle y Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia, quienes se llevaron aplausos por la seguridad, profesionalismo y resultado de su foto.

Así quedó la tabla de posiciones tras el cambio de puntajes en Miss Universe Colombia, el reality

En el primer lugar se mantiene Miss Valle. Antioquia, al ganar el reto, pasó a ocupar la segunda posición, Gloria Mutis también ascendió a la tercera. Risaralda, por su parte, bajó del segundo al cuarto lugar, pero sigue peleándose los primeros lugares. Por otro lado, Arauca y La Guajira sufrieron el haber perdido puntos y quedaron en las últimas posiciones.

Tabla de posiciones en Miss Universe Colombia

