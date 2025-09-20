Ricardo Vesga estuvo en Miss Universe Colombia, el reality e hizo llorar a todas las candidatas

El actor y actual participante de MasterChef Celebrity Colombia, Ricardo Vesga, se escapó de la cocina más famosa de Colombia para visitar a las candidatas de Miss Universe Colombia, el reality y ofrecerles una clase magistral de actuación y puesta en escena.

Ricardo no quiso dar muchas instrucciones previas y sobre la marcha fue indicándole a cada una de las aspirantes a la corona, la responsabilidad tan grande que tenían con su departamento y con el país entero, ya que entre ellas, estaba la futura representante de Colombia en Miss Universo.

¿Por qué Ricardo Vesga hizo llorar a todas las candidatas de Miss Universe Colombia, el reality?

El actor inició con unos ejercicios de calentamiento caminando por el espacio mientras seguían instrucciones y justo cuando ellas sentían que se estaban divirtiendo y exigiendo físicamente, empezaron a vivir una montaña rusa de emociones.

La instrucción era cerrar los ojos, soltar todo lo que les perturbaba la mente en ese momento y concentrarse en el ahora. Posteriormente, les indicó que debían empezar a sentirse muy pesadas, dejarse caer en el piso de ser necesario y una vez allí, buscar esa sensación de tristeza y dejarla fluir.

Fue cuestión de minutos para que las 28 candidatas rompieran en llanto y empezaran a sacar las tristezas que tenían dentro. Mientras tanto, las palabras del actor fueron conteniéndolas.

¿Cómo reaccionaron las candidatas ante el ejercicio de Ricardo Vesga en Miss Universe Colombia, el reality?

Tras el llanto, el actor las hizo transitar por diferentes emociones como la rabia, la alegría, la diversión y la admiración que sienten por sus compañeras. Con esto, dieron por terminado un taller que les ayudó a muchas hacer catarsis de sus propias emociones en la competencia y convivencia.

Varias de las candidatas exteriorizaron su satisfacción con esta clase magistral, porque sintieron que les ayudó a alivianar sus cargas y tensiones en el reality que está a tan solo 3 episodios de dar a conocer a la nueva Miss Universe Colombia.