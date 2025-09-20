Miss Cesar rompió en llanto frente al jurado tras tenso cruce en Miss Universe Colombia, el reality

Las candidatas de Miss Universe Colombia, el reality protagonizaron un tenso momento en la competencia, luego de que Claudia Bahamón les abriera el espacio para desahogarse frente a algunos malentendidos que ha habido en la convivencia y competencia.

Una de las que más sorprendió con su pronunciamiento fue Marcela Brand, Miss Cesar, quien manifestó su descontento con la actitud de una de sus compañeras porque sentía que no le daba valor a sus aportes cuando habían trabajado juntas y que incluso se había burlado de ella.

Miss César rompió en llanto frente al jurado tras tenso cruce en Miss Universe Colombia, el reality:

Marcela se refirió puntualmente a Nayla Piña, Miss Atlántico, a quien tildó de doble cara e hipócrita frente a los jurados y demás compañeras, por haber hecho supuestas caras que desacreditaban los aportes que ella estaba dando durante sus clases de danza.

"Se tapó con el abanico y empezó a hacer caras y decir cosas que yo hubiera agradecido que me las dijera de frente, creo que hace a la persona incluso doble cara e hipócrita. Si estamos trabajando en equipo me parece muy importante la comunicación, yo comunico todo, entonces yo agradecería recibir lo mismo", expresó César.



Ante esto, Nayla se defendió recordado que siempre se ha caracterizado por su bonita actitud con lo demás, pero que no se atrevió a acercarse a Marcela puntualmente, porque siente que es una mujer muy impulsiva y que por ello optó por hablarlo con su amiga, Miss Bogotá.

Tras la respuesta de Nayla, Mariana Morales, Miss Bogotá, también dio su lectura al respecto y aseguró que Miss César llegó con una energía muy alegre, pero con el paso del juego, se van viendo las verdaderas personalidades groseras y que ese es el caso de su compañera.

Esas palabras fueron las que precisamente conmovieron a Marcela, porque sintió que en Mariana había encontrado una amiga y se sintió traicionada, porque asegura que le confió temas bastante personales y que ahora ella no responde a eso. Todo esto, sucedió frente a los jurados, quienes les aconsejaron no tomarse nada personal y entender que esa tensión también hace parte del proceso.