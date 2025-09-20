Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Candidatas arremeten contra Miss Valle en Miss Universe Colombia, el reality: "es muy odiosa"

Miss Meta, Miss Nariño y Miss Bogotá revelaron cómo supuestamente se comporta Eliana Duque con ellas detrás de cámaras.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Candidatas arremeten contra Miss Valle y aseguran que es muy odiosa con sus compañeras/ Archivo RCN

Miss Universe Colombia, el reality está dejando ver las verdaderas esencias y facetas de la mujer colombiana, que varían no solo en su físico, sino también en sus tradiciones, culturas y rasgos de personalidad.

Son precisamente esas características las que han ido generando lazos especiales entre algunas candidatas, pero también algunas diferencias que, con el pasar de los capítulos, se van haciendo más evidentes.

Así se evidenció en el capítulo de este sábado 20 de septiembre, donde algunas de las candidatas arremetieron de manera contundente contra Eliana Duque, Miss Valle, quien actualmente lidera la tabla de posiciones en el reality que elegirá el próximo domingo 28 de septiembre, a la mujer que representará a Colombia en Miss Universe.

En medio de la bienvenida, Claudia Bahamón conversó con Miss Valle y habló de la seguridad y empoderamiento que ha ido fortaleciendo a lo largo de los capítulos. Valerie Domínguez se sumó a sus palabras y le aconsejó, textualmente, meterle más maldad a los retos. Fue ahí cuando algunas compañeras no dudaron en reaccionar, asegurando que ya tenía maldad de sombra: "¿maldad? Ella es la maldad pura hecha persona. Esa muchacha vuela y planea con los motores apagados", expresó Cavylla Valencia, Miss Nariño.

Miss Meta aseguró que Eliana Duque era muy odiosa e hipócrita en Miss Universe Colombia, el reality

Los pronunciamientos no quedaron ahí y Ana Tavera, Miss Meta, también aprovechó para desahogarse contra la representante del Valle y aseguró que ella es una fachada, porque delante del jurado y delante de Colombia quería aparentar dulzura y ternura, pero que detrás de cámaras era una mujer odiosa, que miraba a todas por encima del hombro.

Añadió frente a sus compañeras y jurados que a algunas candidatas les estaba sobrando mucha maldad y no en el sentido chévere, sino en las ganas de afectar a otros en la competencia. A sus palabras se sumó Miss Bogotá, quien aseguró que Miss Valle estaba actuando frente a las cámaras, pero que su realidad era diferente.

