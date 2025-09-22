Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La dura respuesta de Marcela Reyes a los rumores que la vinculan con la desaparición de B-King

En medio de una entrevista, Marcela Reyes se mostró afectada y reveló que se ha comunicado con los familiares de su expareja.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Marcela Reyes durante entrevista en el Canal RCN - B-King en Buen día Colombia.
Marcela Reyes rompió el silencio sobre desaparición de B-King. Foto | Canal RCN - Buen día Colombia.

En entrevista exclusiva para el programa Buen día Colombia, Marcela Reyes, expareja de B-King, se refirió a la desaparición del cantante y dio a conocer cómo se enteró de la lamentable noticia y su opinión respecto a quienes de insinúan que ella estaría detrás de este hecho.

Artículos relacionados

¿Cómo se enteró Marcela Reyes sobre la desaparición de B-King?

En diálogo con el periodista del matutino del Canal RCN, la Dj colombiana reveló que se enteró de la noticia como el resto de las personas, sin embargo, fue clara al mencionar que es un tema del que no está dispuesta a profundizar mucho, ya que considera que esto le corresponde a la familia del artista.

Artículos relacionados

De acuerdo con lo comentado por la también artista, tras enterarse de lo ocurrido, se comunicó con la mamá del cantante.

Artículos relacionados

“Ya me he comunicado con su mamá, obviamente y solo le puedo pedir a Dios que esto se solucione, que aparezca, yo he visto milagros increíbles y sé que va a pasar un milagro”, fueron las palabras de Reyes.

Marcela Reyes en el Canal RCN.
Marcela Reyes reveló cómo se enteró de la desaparición de B-King. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre la desaparición de B-King?

Así mismo, la Dj habló de lo difícil que ha sido asimilar todo lo que está pasando, especialmente su mamá, su familia, y en general, todas las personas que han tenido la oportunidad de conocerlo y convivir con él.

En medio de la angustia que se vive desde el pasado martes 16 de septiembre, Marcela insistió en que confía en que Dios haga un milagro y puedan tener de regreso a su exnovio.

B-King durante entrevista en Buen día Colombia.
Marcela Reyes respondió tras ser vinculada con la desaparición de B-King. Foto | Buen día Colombia.

¿Qué respondió Marcela Reyes al vincularla con la desaparición de B-King?

Frente a los comentarios mal intencionados y ofensivos de los internautas que vinculan a la artista con la desaparición de B-King, ella no dijo mucho, no obstante, si se mostró muy afectada, por lo que con los ojos llorosos dijo lo siguiente: “Confío en Dios siempre”.

Por ahora, las autoridades mexicanas continúan trabajando en las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de B-King y su compañero Regio Clown, a quienes se vio por última vez cuando se dirigían hacia el gimnasio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García Karina García

Así se prepara Karina García junto a otros famosos para vencer a Karely Ruiz en Stream Fighters 4

Karina García intensifica su preparación para Stream Fighters 4 y revela el apoyo clave de celebridades fitness en su entrenamiento.

Marcela Reyes durante entrevista en el Canal RCN - B-King en Buen día Colombia. Marcela Reyes

Marcela Reyes denunció amenazas en contra de su hijo tras la desaparición de B-King

Recientemente, la Dj Marcela Reyes reveló el pantallazo de un chat que sería la prueba de los mensajes que recibe.

Yeferson Cossio Yeferson Cossio

Yeferson Cossio preocupa por su aspecto tras publicar fotografía, así se ve

Yeferson Cossio mostró su rostro y causó impresión por el aspecto que tiene, también le añadió un mensaje.

Lo más superlike

Ousmane Dembélé se llevó el Balón de Oro 2025 Deportes

Ousmane Dembélé fue el ganador del Balón de Oro 2025: así reaccionó el francés

Ousmane Dembélé venció a Lamine Yamal en las votaciones del Balón de Oro 2025 y su reacción se hace tendencia.

Blessd en la entrega del Balón de Oro 2025 Blessd

Blessd deslumbró con su presentación en el Balón de Oro 2025: “orgulloso de ser colombiano”

Consejos de conquista que comparte Pascual de Betty la fea, la historia continúa Betty la fea

Betty la fea, la historia continúa: Pascual comparte tips de conquista ¡Nuevos episodios cada viernes!

Vicente Fernández se presenta durante la 20.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos Vicente Fernández

'Doña Cuquita', viuda de Vicente Fernández, se vuelve viral tras protagonizar beso con otro hombre

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?