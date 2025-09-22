La dura respuesta de Marcela Reyes a los rumores que la vinculan con la desaparición de B-King

En entrevista exclusiva para el programa Buen día Colombia, Marcela Reyes, expareja de B-King, se refirió a la desaparición del cantante y dio a conocer cómo se enteró de la lamentable noticia y su opinión respecto a quienes de insinúan que ella estaría detrás de este hecho.

¿Cómo se enteró Marcela Reyes sobre la desaparición de B-King?

En diálogo con el periodista del matutino del Canal RCN, la Dj colombiana reveló que se enteró de la noticia como el resto de las personas, sin embargo, fue clara al mencionar que es un tema del que no está dispuesta a profundizar mucho, ya que considera que esto le corresponde a la familia del artista.

De acuerdo con lo comentado por la también artista, tras enterarse de lo ocurrido, se comunicó con la mamá del cantante.

“Ya me he comunicado con su mamá, obviamente y solo le puedo pedir a Dios que esto se solucione, que aparezca, yo he visto milagros increíbles y sé que va a pasar un milagro”, fueron las palabras de Reyes.

Marcela Reyes reveló cómo se enteró de la desaparición de B-King. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre la desaparición de B-King?

Así mismo, la Dj habló de lo difícil que ha sido asimilar todo lo que está pasando, especialmente su mamá, su familia, y en general, todas las personas que han tenido la oportunidad de conocerlo y convivir con él.

En medio de la angustia que se vive desde el pasado martes 16 de septiembre, Marcela insistió en que confía en que Dios haga un milagro y puedan tener de regreso a su exnovio.

Marcela Reyes respondió tras ser vinculada con la desaparición de B-King. Foto | Buen día Colombia.

¿Qué respondió Marcela Reyes al vincularla con la desaparición de B-King?

Frente a los comentarios mal intencionados y ofensivos de los internautas que vinculan a la artista con la desaparición de B-King, ella no dijo mucho, no obstante, si se mostró muy afectada, por lo que con los ojos llorosos dijo lo siguiente: “Confío en Dios siempre”.

Por ahora, las autoridades mexicanas continúan trabajando en las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de B-King y su compañero Regio Clown, a quienes se vio por última vez cuando se dirigían hacia el gimnasio.