Presidente Petro se pronunció tras desaparición de B-King y Regio Clown, esto dijo

Gustavo Petro, presidente actual de Colombia, recientemente se pronunció públicamente sobre la desaparición de Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Herrera, cuyo nombre artístico es Regio Clown, quienes fueron reportados como desaparecido el pasado martes 15 de septiembre en México.

Artículos relacionados Talento nacional El curioso regalo que Beéle le hizo a WestCol, ¿de qué se trata?

¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro tas la desaparición de B-King y Regio Clown?

A través de su cuenta de X, anteriormente Twitter, el mandatario le solicitó su colaboración a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y a todo el cuerpo diplomático para lograr hallar con vida a los dos jóvenes colombianos.

Artículos relacionados Mateo Carvajal Stephanie Ruiz, exprometida de Mateo Carvajal, fue grabada besándose con su excuñado

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, fueron las palabras del presidente.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció la periodista y presentadora Débora Estrella a sus 43 años en accidente aéreo

¿Cuá fue el comunicado del presidente Gustavo Petro tras la desaparición de B-King y Regio Clown?

Además de solicitarle su ayuda a la máxima autoridad de este país, Petro hizo un llamado para que los habitantes de la región puedan unirse a la búsqueda para dar con el paradero de los dos artistas, a quienes describió como “jóvenes hermosos” que con su música se atreven a cantarle a la belleza.

El presidente Petro solicitó ayuda tras desaparición de B-King. Foto | Buen día Colombia.

Finalmente, el mandatario insistió en que B-King y Regio Clown deben aparecer con vida, además, aprovechó para enviar un mensaje lleno de esperanza en medio de la incertidumbre que genera ese hecho.

“A encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”, concluyó.

Esto dijo el presidente Petro sobre la desaparición de B-King. Foto | Buen día Colombia.

¿Qué se sabe de B-King y Regio Clown tras su desaparición?

De acuerdo con lo publicado por Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, en un reciente comunicado, el último rastro que se tiene del cantante es su salida hacia el gimnasio en compañía de Regio Clown.

Antes de confirmarse su desaparición, Gallego reveló que sostuvo una llamada con el cantante en la que este último le confirmó que se reuniría con unas personas sin revelar sus identidades.

Por ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones que permitan encontrar hallazgos que den luces del paradero de los cantantes.