El curioso regalo que Beéle le hizo a WestCol, ¿de qué se trata?

Luis Fernando Villa Álvarez, conocido en l mundo digital simplemente como Westcol, sorprendió recientemente al revelar que recibió un curioso regalo por parte de Beéle.

¿Cuál fue el regalo que Westcol recibió por parte de Beéle?

A través de un video que compartió el reconocido streamer en redes sociales, dio a conocer el tierno regalo que recibió por parte del famoso cantante días atrás.

“Denle un saludito a Dobby, nuevo integrante de la comunidad”, fueron las palabras con las que el creador de contenido le dio la amorosa bienvenida a su nuevo perrito, quien a partir de ahora también hace parte de la familia.

Según lo comentó el antioqueño, el intérprete y amigo suyo, en alguna conversación que tuvieron juntos él habría prometido este encantador regalo, promesa que, en efecto cumplió, pues él mismo se encargó de llevárselo a su lugar de residencia.

Beéle sorprendió a WestCol con curioso regalo. Foto | Romain Maurice.

¿Qué le regaló el cantante Beéle a Westcol?

De acuerdo con lo comentado por el joven paisa, la nueva mascota obsequiada por el artista barranquillero fue llevada directamente desde Bogotá, por lo que no dudó en bromear al asegurar que su perro es “rolito”.

En la grabación, que rápidamente empezó a circular en varias plataformas, se puede observar a Westcol sosteniendo en sus brazos a Dobby mientras lo muestra hacia la cámara de su dispositivo.

Westcol recibió tierno regalo por parte de Beéle. Foto | Giorgio Viera.

¿Qué ha pasado con Beéle y su reciente polémica con Isabella Ladera?

En medio del escándalo mediático que generó la difusión de un contenido privado, el cantante ha optado por mantenerse en silencio, pues frente al tema, su equipo de abogados se pronunció al respecto para rechazar este tipo de actos y así mismo asegurar que no fue él quien filtró esta información.

Por su parte, Isabella Ladera instauró una demanda en su contra en la que lo hizo responsable de lo ocurrido, además de anunciar en un comunicado una indemnización por más de $50.000 dólares por cargos de invasión a la privacidad, ac0so s3xual digital y daños psicológicos.

Entretanto, el artista, continúa compartiendo detalles de lo que ocurre en su vida profesional, además, en recientes publicaciones se ha mostrado tranquilo y disfrutando de su exitosa carrera.