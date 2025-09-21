Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Stephanie Ruiz, exprometida de Mateo Carvajal, fue grabada besándose con su excuñado

Stephanie Ruiz e Isaaca Carvajal, hermano de Mateo Carvajal, desataron polémica al besarse y mostrarse muy acaramelados en público.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Exnovia de Mateo Carvajal captada amorosa con su excuñado
Stephanie Ruiz se mostró con el hermano de Mateo Carvajal. (Foto Canal RCN)

Los nombres de la modelo Stephanie Ruiz y de su excuñado Isaac Carvajal se ha visto envuelto en una polémica en las últimas horas luego de grabarse dándose un beso.

¿Stephanie Ruiz e Isaac Carvajal son pareja? Beso prendió las alarmas

Stephanie Ruiz sostuvo una relación con el deportista e influenciador Mateo Carvajal hasta finales del 2023.

De hecho a principios de ese mismo años Mateo Carvajal le propuso a Stephanie Ruiz matrimonio en medio del programa Buen día, Colombia.

Sin embargo, aunque se comprometieron y tenían todo planeado para llegar al altar, la pareja empezó a dejarse de mostrar junta y de manera inesperada anunciaron su ruptura sin revelar mayor detalle.

Con este contexto que las alarmas se hayan encendido en las últimas horas luego que Stephanie Ruiz se dejara ver bastante acaramelada con el hermano de Mateo, Isaac Carvajal en medio de la celebración de su cumpleaños.

Stephanie Ruiz y Mateo Carvajal se mostraron juntos
Stephanie Ruiz encendió la polémica luego de mostrarse junto a Isaac Carvajal. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue el beso de Stephanie Ruiz e Isaac Carvajal?

La influenciadora Stephanie Ruiz celebró sus cumpleaños en la noche del 20 de septiembre y a través de sus historias de Instagram compartió detalles de su fiesta.

A esta celebración asistió Isaac Carvajal, con quien al parecer Stephanie Ruiz hizo gran amistad durante su relación con Mateo Carvajal.

Sin embargo, la influenciadora sorprendió y dejó en shock a sus seguidores al grabarse besando a su excuñado Isaac Carvajal.

Con el amor mío, expresó Stephanie junto al video del beso.

¿Cómo reaccionó Mateo Carvajal al beso de Stephanie Ruiz y su hermano Isaac Carvajal?

Este video del beso prendió todas las alarmas entre los seguidores de Stephanie Ruiz y Mateo Carvajal, ya que para muchos es una traición para el deportista al ver a su hermano con su exprometida.

Sin embargo, hasta el momento Mateo Carvajal no se ha pronunciado sobre el beso entre su ex y su hermano y tampoco sobre los cercanos que se han dejado ver en el último tiempo.

No obstante, en redes sociales algunos seguidores creen que el beso entre Stephanie e Isaac fue algo de amistad y por molestar.

 

