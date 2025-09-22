Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Rebeca Castillo, Miss Amazonas: así luce con su impactante cambio físico antes y después

Tras la renuncia de Rebeca Castillo, Miss Amazonas, internautas han dividido opiniones al ver cómo luce en la actualidad.

Rebeca Castillo: antes y después de Miss Universe Colombia, el reality
¿Cómo luce Rebeca Castillo tras su renuncia de Miss Universe Colombia, el reality? | Foto: Canal RCN

El nombre de Rebeca Castillose ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser parte de una de las candidatas de Miss Universe Colombia, el reality, una producción del Canal RCN.

Además, la ex Miss Amazonas, ha resonado a través de las diferentes plataformas digitales al compartir sus nuevos retoques estéticos desde que tomó la decisión de renunciar del certamen de belleza hace unos días.

¿Cómo luce Rebeca Castillo, Miss Amazonas desde que renunció al reality?

Cabe destacar que Rebeca Castillo se convirtió en una de las representantes preferidas por parte de los internautas al demostrar que a pesar de las dificultades que presentó, demostró lo mejor antes de abandonar la competencia.

Por su parte, Rebeca Castillo sorprendió a sus seguidores hace unos días tras realizarse un diseño de sonrisa. Así también, compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 3 mil seguidores, el notorio cambio físico que ha tenido desde que renunció del concurso y expresó lo siguiente:

“Aquí les comparto mi primera sesión fotográfica profesional, una experiencia única donde me sentí empoderada, segura y feliz de ver cómo cada detalle refleja lo mejor de mí. Este outfit no es solo un estilo, sino que también, la mujer en la que me estoy convirtiendo: auténtica, firme y con propósito”, añadió Rebeca Castillo.

Así lucía Rebeca Castillo antes de su renuncia en Miss Universe Colombia, el reality

Es clave mencionar que Rebeca Castillo renunció de Miss Universe Colombia, el reality, por razones personales, pues reveló que no se sentía en la preparación para continuar en el concurso. Así también, muchos internautas resaltaron su gran desempeño en la competencia.

Este es el notorio cambio físico que ha tenido Rebeca Castillo, Miss Amazonas. | Foto: Canal RCN

Sin duda, muchos internautas han comparado cómo lucía Rebeca Castillo en la competencia a diferencia de la actualidad, pues en sus redes sociales ha demostrado tener una gran seguridad con respecto a su aspecto físico y su manera de ser.

Recordemos que a pesar de la renuncia que tomó la Miss Amazonas de abandonar el reality, les anunció a sus seguidores en sus redes sociales que se preparará con disciplina para volver a participar en un próximo certamen de belleza en el futuro.

 

