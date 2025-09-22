Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Miss Quindío, Michelle González, reveló que le diagnosticaron una delicada enfermedad

Michelle González, representante del departamento de Quindío, abrió su corazón para hablar de su pasado.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Michelle González en Miss Universe Colombia 2025.
Miss Quindío reveló que le diagnosticaron delicada enfermedad. Foto | Canal RCN.

Michelle González, quien actualmente representa al departamento de Quindío en Miss Universe Colombia, el reality, hizo impactante revelación sobre su salud durante el más reciente capítulo del certamen de belleza.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la impactante confesión que hizo Miss Quindío sobre su vida personal?

La joven candidata abrió su corazón ante las cámaras para contar que a sus 6 años le fue diagnosticada una delicada enfermedad en su sangre, condición que además de afectar su salud la llevó a abandonar una de sus grandes pasiones: el patinaje.

Artículos relacionados

De acuerdo con el relato de la joven nacida en Armenia, producto de la misma enfermedad, desde muy niña se sintió cohibida de hacer muchas cosas, pues por el mismo temor de que resultara perjudicada, su familia siempre fue ese lugar acogedor, especialmente su abuela, a quien recordó con mucho amor.

Artículos relacionados

¿Cuál es la enfermedad que le detectaron a Miss Quindío cuando tenía 6 años?

Según lo comentó Miss Quindío, cuando llegó a la adolescencia la enfermedad que le habían detectado en la sangre se fue desvaneciendo, sin embargo, con la llegada esta etapa, la joven recordó lo difícil que fue explorar el mundo, sobre todo el de las redes sociales, pues enfrentarse a ellas le costó varios problemas de autoestima pues empezó a compararse con otras niñas.

Michelle González en Miss Universe Colombia 2025.
Michelle González se sinceró sobre su pasado en Miss Universe Colombia. Foto | Canal RCN.

Incluso, la exposición a las redes, también le provocó un trast0rno alimenticio, pues debido al impacto de estas plataformas, por algún tiempo sufrió de 4nor3xia, pues se veía al espejo y no se sentía conforme ni con su cuerpo ni como su rostro.

¿Quién es Michelle González, la representante de Quindío en Miss Universe Colombia?

Pese a las diversidades que enfrentó a su temprana y mediana edad, hoy en día, González es estudiante de comunicación social y periodismo, se desempeña como modelo profesional y está próxima a obtener su título.

Michelle González en Miss Universe Colombia 2025.
Miss Quindío, hizo impactante revelación sobre su salud. Foto | Canal RCN.

Actualmente, Michelle es parte del grupo de candidatas que aspira convertirse en la próxima Miss Universe Colombia y representar al país en el certamen internacional que se llevará a cabo en Tailandia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano habló de rumores de ruptura Aída Victoria Merlano

Aída Victoria y el ‘accidente’ de su bebé que impactó a todos en redes ¿Qué sucedió?

Aída Victoria Merlano compartió un gracioso episodio con su hijo Emiliano en plena madrugada, mostrando el lado más real de la maternidad.

Blessd pone el ritmo en la alfombra roja del Balón de Oro 2025 Blessd

Blessd en la alfombra roja del Balón de Oro 2025 en París: ¡así lo anunció el reguetonero!

Blessd lleva su música a la alfombra roja del Balón de Oro 2025 en París y será el encargado de recibir a los deportistas.

Isaac Carvajal responde a quienes le preguntan por qué nunca aparece con su hermano Mateo Talento nacional

Isaac Carvajal reaccionó sobre por qué nunca aparece con su hermano Mateo, tras el lío del beso

Tras polémica del beso con Stephanie Ruiz, Isaac Carvajal respondió a quienes le preguntan por qué nunca aparece con Mateo.

Lo más superlike

El chico de la ruana apoya a una vendedora ambulante y su historia se hace viral. Talento nacional

Julián Pinilla, el chico de la ruana, apoya a una vendedora ambulante y su historia se hace viral

Julián Pinilla conocido en redes como “El de la Ruana”, regaló un local comercial pago por un año a una vendedora ambulante.

Vicente Fernández se presenta durante la 20.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos Vicente Fernández

'Doña Cuquita', viuda de Vicente Fernández, se vuelve viral tras protagonizar beso con otro hombre

Gloria Mutis en Miss Universe Colombia 2025. Miss Universe Colombia

Miss Santander recordó su trágica historia de vida en Miss Universe Colombia, el reality

Foto de Shakira en su infancia Shakira

Tía de Shakira comparte foto inédita de la cantante en su infancia durante el Carnaval de Barranquilla

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?