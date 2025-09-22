Miss Quindío, Michelle González, reveló que le diagnosticaron una delicada enfermedad

Michelle González, quien actualmente representa al departamento de Quindío en Miss Universe Colombia, el reality, hizo impactante revelación sobre su salud durante el más reciente capítulo del certamen de belleza.

¿Cuál fue la impactante confesión que hizo Miss Quindío sobre su vida personal?

La joven candidata abrió su corazón ante las cámaras para contar que a sus 6 años le fue diagnosticada una delicada enfermedad en su sangre, condición que además de afectar su salud la llevó a abandonar una de sus grandes pasiones: el patinaje.

De acuerdo con el relato de la joven nacida en Armenia, producto de la misma enfermedad, desde muy niña se sintió cohibida de hacer muchas cosas, pues por el mismo temor de que resultara perjudicada, su familia siempre fue ese lugar acogedor, especialmente su abuela, a quien recordó con mucho amor.

¿Cuál es la enfermedad que le detectaron a Miss Quindío cuando tenía 6 años?

Según lo comentó Miss Quindío, cuando llegó a la adolescencia la enfermedad que le habían detectado en la sangre se fue desvaneciendo, sin embargo, con la llegada esta etapa, la joven recordó lo difícil que fue explorar el mundo, sobre todo el de las redes sociales, pues enfrentarse a ellas le costó varios problemas de autoestima pues empezó a compararse con otras niñas.

Michelle González se sinceró sobre su pasado en Miss Universe Colombia. Foto | Canal RCN.

Incluso, la exposición a las redes, también le provocó un trast0rno alimenticio, pues debido al impacto de estas plataformas, por algún tiempo sufrió de 4nor3xia, pues se veía al espejo y no se sentía conforme ni con su cuerpo ni como su rostro.

¿Quién es Michelle González, la representante de Quindío en Miss Universe Colombia?

Pese a las diversidades que enfrentó a su temprana y mediana edad, hoy en día, González es estudiante de comunicación social y periodismo, se desempeña como modelo profesional y está próxima a obtener su título.

Miss Quindío, hizo impactante revelación sobre su salud. Foto | Canal RCN.

Actualmente, Michelle es parte del grupo de candidatas que aspira convertirse en la próxima Miss Universe Colombia y representar al país en el certamen internacional que se llevará a cabo en Tailandia.