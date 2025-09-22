Filtran supuesta foto de WestCol de sus dientes sin diseño de sonrisa: ¿cómo luce?

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El nombre de Luis Fernando Villa Álvarez, o más conocido como Westcol, se ha convertido en uno de los más resonados en el mundo digital tras ser el streamer más escuchado del país.

Además, el creador de contenido digital se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras filtrarse una supuesta foto de sus dientes durante todo el procedimiento médico que le realizaron para mejorar su diseño de sonrisa.

Durante la presentación, miles de internautas se cautivaron con la presencia de Westcol, quien cautivó a los asistentes al cubrir su rostro con una pañoleta rosada. Así también, se generaron múltiples comentarios en las diferentes plataformas digitales al saber que el influenciador fue así a raíz de un diseño de sonrisa.

En uno de los videos en los que se han compartido en redes sociales, se evidencian las razones por las que WestCol cubrió su rostro con una pañoleta, pues expresó las siguientes palabras:

“Me limaron los dientes. Eso ha sido muy revelador para mí, de verdad. Yo me veo así naturalmente y me doy asco y me da mucha tristeza. Pero bueno, me tengo que aceptar así. De por vida voy a deber tener diseño de sonrisa. Yo no me puedo quitar esta máscara. O se me cae toda mi fachada”, añadió WestCol.

¿Cuál es la supuesta foto que filtraron de WestCol de sus dientes naturales?

Tras la reciente presentación de Kris R, muchos internautas han generado múltiples opiniones a través de las diferentes plataformas digitales al ver que salió a la luz una supuesta foto filtrada de WestCol con sus dientes naturales donde está con un reconocido creador digital.

Desde que salió esta supuesta foto filtrada, muchos internautas han generado una ola de comentarios tanto positivos como negativos con respecto a la apariencia que tendría WestCol al demostrar cómo luciría sin su diseño de sonrisa.

