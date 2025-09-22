Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura sorprende a sus seguidores con un retoque estético en su rostro: ¿cómo quedó?

La Segura ha dividido opiniones en redes al revelar que se realizó un retoque estético y fans opinan de su cambio físico.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
La Segura se hizo un nuevo retoque estético en su rostro.
La Segura sorprende a sus fans con un retoque estético. | Foto: Canal RCN

Natalia Segura Mena, o más conocida como La Segura, se ha posicionado en una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al demostrar su carisma a través de los videos que sube en sus redes sociales y ser una de las participantes de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, La Segura se encuentra atravesando por uno de los momentos más importantes de su vida al demostrar su faceta como madre de su hijo Lucca, fruto de su relación con Ignacio Baladán. Así también, la influenciadora ha sorprendido a sus seguidores al demostrar su notorio cambio físico.

Artículos relacionados

¿Cuál es el último procedimiento estético que se hizo La Segura?

Es clave mencionar que La Segura se ha enfrentado a una serie de cambios físicos en los últimos meses al dar a luz a su primogénito, pues ha revelado que ha realizado varias pruebas físicas para mantener su figura.

Así también, la influenciadora compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que tiene más de 10 millones de seguidores, un video en el que reflejó que se hizo una intervención estética en su rostro, pues expresó las siguientes palabras:

“Quiero que vean esta foto antes y después de mi rostro. Les doy contexto, usted sabe que uno después de los 30 y después de parir tiene una piel diferente. Así que amigas, volví por segunda vez para que me realizaran el retoque estético en el rostro”, añadió La Segura.

En el video se refleja que no solo La Segura se hizo un procedimiento estético en su rostro, sino que también su esposo Ignacio Baladán, pues les demostraron a sus seguidores la importante de mantener la piel limpia y protegida.

La Segura se hizo un nuevo retoque estético en su rostro.
¿Qué procedimiento estético se hizo La Segura? | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

¿Cómo ha sido la faceta de La Segura siento madre?

Sin duda, La Segura aprovecha su creatividad mediante sus redes sociales al compartir varios acontecimientos de su vida personal en la que no solo demuestra su faceta como creadora digital, sino que también al mostrar cómo se ha sentido en la crianza de su hijo Lucca y su relación con Ignacio Baladán.

La Segura se hizo un nuevo retoque estético en su rostro.
¿Cómo ha sido la faceta de madre de La Segura? | Foto: Canal RCN

Desde luego, La Segura compartió recientemente en sus redes sociales que hace pocos días le dio su primera comida a Lucca, pues le preparó un puré de zanahoria. Así también, demuestra lo orgullosa que se siente al sacar adelante a su hijo y ser un ejemplo a seguir.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano habló de rumores de ruptura Aída Victoria Merlano

Aída Victoria y el ‘accidente’ de su bebé que impactó a todos en redes ¿Qué sucedió?

Aída Victoria Merlano compartió un gracioso episodio con su hijo Emiliano en plena madrugada, mostrando el lado más real de la maternidad.

Blessd pone el ritmo en la alfombra roja del Balón de Oro 2025 Blessd

Blessd en la alfombra roja del Balón de Oro 2025 en París: ¡así lo anunció el reguetonero!

Blessd lleva su música a la alfombra roja del Balón de Oro 2025 en París y será el encargado de recibir a los deportistas.

Isaac Carvajal responde a quienes le preguntan por qué nunca aparece con su hermano Mateo Talento nacional

Isaac Carvajal reaccionó sobre por qué nunca aparece con su hermano Mateo, tras el lío del beso

Tras polémica del beso con Stephanie Ruiz, Isaac Carvajal respondió a quienes le preguntan por qué nunca aparece con Mateo.

Lo más superlike

El chico de la ruana apoya a una vendedora ambulante y su historia se hace viral. Talento nacional

Julián Pinilla, el chico de la ruana, apoya a una vendedora ambulante y su historia se hace viral

Julián Pinilla conocido en redes como “El de la Ruana”, regaló un local comercial pago por un año a una vendedora ambulante.

Vicente Fernández se presenta durante la 20.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos Vicente Fernández

'Doña Cuquita', viuda de Vicente Fernández, se vuelve viral tras protagonizar beso con otro hombre

Gloria Mutis en Miss Universe Colombia 2025. Miss Universe Colombia

Miss Santander recordó su trágica historia de vida en Miss Universe Colombia, el reality

Foto de Shakira en su infancia Shakira

Tía de Shakira comparte foto inédita de la cantante en su infancia durante el Carnaval de Barranquilla

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?