La Segura sorprende a sus seguidores con un retoque estético en su rostro: ¿cómo quedó?

Natalia Segura Mena, o más conocida como La Segura, se ha posicionado en una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al demostrar su carisma a través de los videos que sube en sus redes sociales y ser una de las participantes de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, La Segura se encuentra atravesando por uno de los momentos más importantes de su vida al demostrar su faceta como madre de su hijo Lucca, fruto de su relación con Ignacio Baladán. Así también, la influenciadora ha sorprendido a sus seguidores al demostrar su notorio cambio físico.

¿Cuál es el último procedimiento estético que se hizo La Segura?

Es clave mencionar que La Segura se ha enfrentado a una serie de cambios físicos en los últimos meses al dar a luz a su primogénito, pues ha revelado que ha realizado varias pruebas físicas para mantener su figura.

Así también, la influenciadora compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que tiene más de 10 millones de seguidores, un video en el que reflejó que se hizo una intervención estética en su rostro, pues expresó las siguientes palabras:

“Quiero que vean esta foto antes y después de mi rostro. Les doy contexto, usted sabe que uno después de los 30 y después de parir tiene una piel diferente. Así que amigas, volví por segunda vez para que me realizaran el retoque estético en el rostro”, añadió La Segura.

En el video se refleja que no solo La Segura se hizo un procedimiento estético en su rostro, sino que también su esposo Ignacio Baladán, pues les demostraron a sus seguidores la importante de mantener la piel limpia y protegida.

¿Qué procedimiento estético se hizo La Segura? | Foto: Canal RCN

¿Cómo ha sido la faceta de La Segura siento madre?

Sin duda, La Segura aprovecha su creatividad mediante sus redes sociales al compartir varios acontecimientos de su vida personal en la que no solo demuestra su faceta como creadora digital, sino que también al mostrar cómo se ha sentido en la crianza de su hijo Lucca y su relación con Ignacio Baladán.

¿Cómo ha sido la faceta de madre de La Segura? | Foto: Canal RCN

Desde luego, La Segura compartió recientemente en sus redes sociales que hace pocos días le dio su primera comida a Lucca, pues le preparó un puré de zanahoria. Así también, demuestra lo orgullosa que se siente al sacar adelante a su hijo y ser un ejemplo a seguir.