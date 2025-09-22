Ousmane Dembélé fue el ganador del Balón de Oro 2025: así reaccionó el francés

París se vistió de gala para la entrega del Balón de Oro 2025, uno de los premios individuales más importantes en mundo del balompié y que organiza la revista France Football.

¿Por qué Ousmane Dembélé se ganó el Balón de Oro 2025?

El Théâtre du Châtelet de París fue el recinto elegido para entregar todos los premios de la noche de la gala del Balón de Oro.

El jugador francés Ousmane Dembélé fue el futbolista elegido por la mayoría de los 100 periodistas que votaron.

El delantero del PSG logró superar en las votaciones al jugador español Lamine Yamal, quien era el favorito de la noche por su temporada con el F.C. Barcelona, de terceras quedó el portugués Vitinha.

Dembélé firmó su mejor campaña como profesional en el París Saint-Germain en donde ayudó al equipos francés a alzar su primera y soñada Champions League, además, de los cuatro tres títulos locales que ganó. Sumado a esto estuvo su desempeño con la selección de Francia.

¿Cómo reaccionó Ousmane Dembélé tras ganarse el Balón de Oro 2025?

Con este triunfo, Ousmane Dembélé se convierte en el segundo jugador del PSG en ganar el Balón de Oro desde Lionel Messi en 2023, y en uno de los pocos futbolistas franceses en lograrlo, uniéndose a leyendas como Platini, Zidane y Benzema.

Ousmane Dembélé pasó de ser una promesa intermitente a conquistar el Balón de Oro 2025. Tras formarse en el Rennes y brillar en el Borussia Dortmund, llegó al Barcelona en 2017 por más de 100 millones de euros, aunque su etapa allí estuvo marcada por lesiones y críticas.

En 2023 dio el salto al PSG, donde encontró continuidad y protagonismo, tras la salida de Mbappé se convirtió en el líder ofensivo y llevó al equipo parisino a la conquista de su primera UEFA Champions League.

El 22 de septiembre se conoció al ganador del Balón de Oro. (AFP: FRANCK FIFE)

¿Cuál jugadora se llevó el Balón de Oro Femenino 2025?

La futbolista española Aitana Bonmatí del F.C. Barcelona fue la ganadora del Balón de Oro Femenino 2025 tras recibir la mayor cantidad de votos de los periodistas. Este es el tercer Balón de Oro de la jugadora de 27 años.

Recordemos que, en el caso de las candidatas al Balón de Oro son 50 periodistas en lugar de 100 los que votan, esto son de países con selecciones femeninas de primer nivel.