Mánager de B-King habló sobre los señalamientos a Marcela Reyes tras desaparición del artista

Marcela Reyes, expareja de B-King ha sido señalada por algunas personas luego que se revelara la desaparición de su expareja, el cantante B-King, señalamiento que la DJ ha rechazado.

¿Qué dijo el mánager de B-King sobre los señalamientos hacia Marcela Reyes?

Tras casi una semana desde la desaparición de B-King, su mánager Juan Camilo Gallego decidió romper su silencio y pronunciarse a través de redes sociales.

El mánager del artista compartió un comunicado en el que primero hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a mantener el respeto hacia su familia, amistades y seres queridos en este momento de angustia.

Juan Camilo Gallego aseguró que en redes estaban saliendo varios rumores sin fundamento que no solo quitaban el foco de lo verdaderamente importante, sino, también aumentaba el dolor en sus seres queridos.

En redes sociales y distintos espacios han circulado rumores y comentarios que no solo carecen de sustento, sino que generan dolor adicional a quienes hoy buscan respuestas.

Aunque no mencionó el nombre de la expareja de B-King, Marcela Reyes, el mánager del artista pidió no especular y señalar a personas sin pruebas, ya que esto era una tarea de las autoridades mexicanas.

Pedimos de manera enfática que se evite la especulación y que la atención se centre en lo verdaderamente importante: encontrar a Bayron y lograr su regreso con bien.

¿Cuál es el video de B-King por el que señalan a Marcela Reyes?

Los señalamientos hacia Marcela Reyes tras la desaparición de B-King llegaron al parecer tras la viralización de un video que había compartido el artistas meses atrás en el que denunciaba a su expareja.

El artista en ese entonces sacaba a la luz unos supuestos chats con su expareja y su equipo de trabajo en el que le advertían de no seguir hablando sobre ella.

Hoy debo informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía a ponerle una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por ame*zas de parte de ella y su equipo de trabajo vía WhatsApp.

El artista aseguraba que le estaban negando el derecho a la libre expresión y supuestamente lo estaban tratando de callar.

Acá dice que debo quedarme callado porque me manda una razón del novio de Marcela Reyes que está en la cárcel.

En su momento el artista señalaba a su expareja sobre cualquier cosa que le llegara a pasar. Sin embargo, el mánager del artista dejó claro que las autoridades eran las únicas que podían buscar presuntos culpables y no se refirió a este video.

Marcela Reyes ha sido señalada tras la desaparición de su expareja, B-King. (Foto Canal RCN).

¿Qué ha dicho Marcela Reyes tras señalamientos en su contra por desaparición de B-King?

La DJ Marcela Reyes no se quedó callada al ver que estaba recibiendo duros comentarios en redes en donde la señalaban y hasta culpaban por la desaparición de su expareja.

Ante esta ola de comentarios la antioqueña rompió el silencio para negar cualquier relación o responsabilidad sobre lo sucedido y también para expresar su dolor al ver ese tipo de acusaciones.

Me duele ver cómo en medio de una situación tan delicada y dolorosa se ha dado prioridad al amarillismo, a los juicios sin fundamento y a mencionarme con acusaciones graves que no solo son falsas, sino que también desvían la atención de lo verdaderamente importante.