El nombre de Bayron Sánchez, conocido como B-King en el mundo de la música se ha apoderado de las tendencias tras el reporte de su desaparición el pasado 16 de septiembre en México.

¿Qué nuevos detalles reveló el mánager de B-King sobre su desaparición?

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, se pronunció en las últimas horas a través de sus redes sociales en donde compartió un comunicado y un video revelando nuevos detalles de la desaparición del artista.

El mánager confesó que viajaron a México el 11 de septiembre tras ser invitados a una presentación del artista Regio Clownn el 14 de septiembre. Tras dos días de este evento, B-King salió al gimnasio con Regio Clownn, siendo esta la última vez que los vio.

Ese día, Bayron salió con un amigo regio Clownn rumbo al gimnasio. Allí fue visto por última vez y desde entonces se desconoce su paradero.

El mánager del artista aseguró que esto sucedió en la colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, en donde ha buscado ayuda a través de la comunidad y medios de comunicación en la búsqueda de los dos artistas.

Mánager de B-King se pronunció ante la desaparición del artista. (Foto Canal RCN).

¿Cuál fue la última conversación de B-King con su mánager antes de su desaparición?

Juan Camilo Gallego reveló también que el día de la desaparición de B-King y Regio Clownn habló con el artista hasta aproximadamente las 4:36 de la tarde en donde al parecer Bayron le expresó que iría a comer con unas personas sin revelar sus identidades.

Asimismo, B-King le habría expresado a Juan Camilo que sobre las 7:30 de la noche llegaría al hotel a buscarlo para que lo acompañara a un compromiso, cita que no cumplió y desde ahí no le volvió a contestar.

Juan Camilo fue directo al decir que él al pasar 24 horas puso la denuncia ante las autoridades locales, quienes se encuentran investigando el caso. Ante esto, el mánager del artista pidió a las personas evitar compartir rumores y hacer comentarios sin fundamento.

En redes sociales y distintos espacios han circulado rumores y comentarios que no solo carecen de sustento, sino que generan dolor adicional a quienes hoy buscan respuestas.



Juan Camilo fue directo al pedir que se eviten las especulaciones para concentrarse en lo verdaderamente importante y es encontrar a Bayron y a su amigo para que vuelvan con sus familias.

¿Qué dijo el mánager de B-King sobre las acusaciones hacia Marcela Reyes y apoyo de Gustavo Petro?

Juan Camilo Gallego en su pronunciamiento también se refirió al apoyo que recibieron recientemente de varias celebridades y hasta del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, frente al comunicado del mandatario colombiano aseguró que tenía algunos errores de información los cuales aclaró. No obstante, no dudó en agradecerle.

Mi gente el comunicado que puso el presidente Petro está un poco mal de información, B-King y Regio Clown se encontraban en el sector de Polanco (...) de igual manera agradecemos la intención de Gustavo Petro de querer colaborar con el pronto regreso de nuestros amigos.

Juan Camilo también se refirió a las acusaciones que ha recibido Marcela Reyes, expareja de B-King, asegurando que no era momento para señalar presuntos culpables sin argumentos o pruebas.