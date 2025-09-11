El nombre de Yina Calderón y de La Piry son tendencia en los medios de comunicación y redes sociales a nivel internacional tras protagonizar una serie de hechos que, en la jornada de este sábado, sobrepasaron todos los límites de convivencia en el reality.

Lo que antes eran fuertes cruces de palabras y advertencias, pasó a lo físico. Yina se lanzó contra la dominicana enviándole directo al jacuzzi tras descubrir que había sido ella quien había puesto harina en su secador para que le cayera todo en la cara y cabello al momento de usarlo. Esto, desde luego, llevó a que el anfitrión pusiera un castigo ejemplar y decidiera expulsarla de inmediato.

Luinny impuso orden en la mansión con ejemplares sanciones/ Archivo RCN

¿Cuál fue la sanción que recibió La Piry en La mansión de Luinny y por qué?

Aunque Calderón fue quien llevó "la peor" parte, Luinny decidió que no sería ella la única en recibir una sanción. Pues explicó que, aunque el comportamiento de Yina no era justificable, sí había recibido una fuerte provocación por parte de la dominicana y que eso también acarreaba consecuencias.

"La Piry recibirá una sanción por provocación. En la tabla de posiciones, los puntos que ella tiene, lamentablemente Piry va a pasar a cero tu tabla, por la acción y lo que hiciste", expresó Luinny.

¿Cómo reaccionó La Piry ante la sanción que le impuso Luinny?

La dominicana también aceptó con propiedad la sanción, pero esperó el momento preciso en que Luinny anunciara la expulsión inmediata de la colombiana para interceder por ella y pedir que no lo hicieran, que ella asumía la responsabilidad de sus palabras, pero que quería seguir teniendo a Yina en competencia.

Fiel a su voluntad, su petición fue aceptada y desde luego las reacciones e hipótesis del público no se hicieron esperar, asegurando que ella quiere ajustar cuentas por su propia cuenta.

La Piry pidió que no eliminaran a Yina de la mansión/ Foto: Canal RCN