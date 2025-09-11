Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionaron Karina García y algunos integrantes de la mansión al enfrentamiento de Yina

Entre lágrimas, algunas famosas pidieron expulsión inmediata para Yina Calderón y otros justificaron su reacción.

Daniela Trejos Román
Así reaccionaron Karina García y algunos integrantes de la mansión al enfrentamiento de Yina
Así reaccionaron Karina García y algunos integrantes de la mansión al enfrentamiento de Yina/ Archivos RCN

Hace unas horas el nombre de Yina Calderón y de La Piry se apoderó de las tendencias tras protagonizar el momento más tensionante hasta el momento en el reality de convivencia internacional: 'La mansión de Luinny'.

La dominicana (Piry) se fue contra Yina Calderón poniendo harina en su secador para que tuviera estragos al momento de usarlo y la colombiana, al descubrir a la autora, reaccionó impulsivamente contra ella lanzándola al jacuzzi y ganándose así, la expulsión inmediata del programa. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, fue la propia Piry quien intercedió para que no la sacaran, asegurando que quería ajustar cuentas teniéndola con ella en la misma mansión.

¿Cómo reaccionaron Karina García y los famosos ante el enfrentamiento de Yina Calderón y su "expulsión"?

Ante lo sucedido, Luinny le preguntó a Karina García que opinaba al respecto, a lo que ella dejó claro que, muchos son conscientes de lo que pasó también entre ella y Yina tiempo atrás y que por ese pasado, prefiere mantenerse al margen de esta polémica para evitar que surjan nuevos desacuerdos entre ellas en la mansión. Vale, aclarar, que pase a sus malentendidos, fue Karina la primera en lanzarse al jacuzzi para separar a su examiga de La Piry.

Mientras Karina quiso guardar silencio, otros no quisieron hacerlo y se mostraron hasta las lágrimas por la petición de Piry de querer que Yina continuara en el programa. Ese fue el caso de Ana, quien se despachó contra Piry por no permitir que la expulsen, cuando seguramente la familia y personas allegadas sufrieron con todo lo que pasó.

Orlando apoyó la reacción de Yina Calderón contra La Piry, ¿por qué?

El famoso también opinó al respecto y señaló que el acto de Yina no fue gratuito, sino que respondía a una provocación previa y además, a una serie de roces entre ellas a lo largo del reality de convivencia. Sin embargo, sí dejó clara su sorpresa al sentir que la colombiana se salió de su juicio y actuó sin medir las consecuencias.

