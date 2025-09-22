Recuerdan cariñoso video que B-King alcanzó a grabar con su hermana antes de su muerte

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Desde hace días, se reportó la desaparición del artista colombiano Byron Sánchez, más conocido como B-King, quien es exesposo de la DJ Marcela Reyes. Junto a Byron, el nombre de su colega Jorge Luis Herrera también resonó.

Una de las mujeres que estuvo pidiendo ayuda para dar con el paradero de los artistas fue Stefania Agudelo, hermana de B-King.

El caso está en la mira de las autoridades colombianas y de México, pues la desaparición se dio en el país centroamericano. Entre lo más reciente, hallaron sin vida a los artistas, según un comunicado de la Fiscalía de Ciudad de México.

Las autoridades mexicanas dieron a conocer que B-King y Jorge desaparecieron el pasado 16 de septiembre, se determinó que su último paradero habría sido en el Estado de México. Fueron hallados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán.

Tras darse la información, las redes sociales se alborotaron. Son diferentes las posturas que hay en los escenarios interactivos, así que recordaron un cariñoso video que B-King grabó con su hermana Stefania y eso despertó los sentimientos de sus seguidores.

B-King
B-King desapareció el 16 de septiembre de 2025 en México | Foto del Canal RCN.

El pasado 8 de agosto, Stefania se encontró con B-King y decidieron grabar un video para demostrar el amor entre sí. Juntos, se sumaron a la tendencia de hermanos, utilizaron un audio y se abrazaron.

"¿Eres cariñosa/o con tus hermanos?", escribió Stefania Agudelo.

Por su parte, B-King reaccionó al clip con su hermana, pues en la caja de cometarios consignó un emoji de corazón rojo.

 

Antes de confirmarse el fallecimiento de Byron Sánchez, su hermana volvió a hacer énfasis en que se encontraba desaparecido.

Ante esto, pidió que repostearan en redes sociales la información, bajo la esperanza de que el artista estuviese con vida, pero, lamentablemente, el desenlace de la historia resultó siendo trágico.

Por el momento, la hermana de B-King no se ha pronunciado luego de la confirmación de la lamentable noticia.

