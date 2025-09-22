Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría lucen curiosas pelucas en MasterChef Celebrity

Los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría divirtieron a las celebridades y a los participantes tras lucir curiosas pelucas en pleno reto en MasterChef Celebrity.



¿Por qué Jorge Rausch y Nicolas de Zubiría lucieron pelucas en MasterChef Celebrity?

El comediante David Sanín decidió llevarles un obsequio a los jurados Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría para darle otra energía al reto de este 22 de septiembre en la competencia.

Según detalló el comediante lo hizo tras la ausencia de la presentadora Claudia Bahamón.

David le regaló a Nicolás de Zubiría una peluca de tono rojo, pero el chef detalló que esa era para el chef Jorge Rausch, pues las pelirojas era lo de él, haciendo alusión a la novia de Rausch que tiene el pelo tinturado de color rojo.

Rausch tomó el momento con humor y no dudó un segundo en lucir dicha peluca, muy a su manera.

Por su parte, Nicolás de Zubiría usó una de color rubio, la cual apropió a su estilo y personalidad.

"Parecemos una banda de rock de los 80's", agrego Nicolás de Zubiría.

Además, les agradeció por el detalle, pues en efecto sentía que le faltaba algo en su outfit.

¿Cómo reaccionaron tras ver a Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría con pelucas en MasterChef Celebrity?

Las celebridades se mostraron muy sonrientes y confesaron cuánto se rieron al verlos con dichas pelucas, destacando el agradable momento que vivieron.

En cuanto a los televidentes no tardaron en hacer chistes y bromas al respecto, comparándolos con Claudia Bahamón y detallando lo bien que se veían con pelucas, mientras que otros señalaron que les gustaba más verlos con su look natural.

Por su parte, la chef Belén Alonso detalló que ya con dos nuevos compañeros daba el anuncio de lo que iba a tratar el reto en el que debían ganar para poder decidir en qué equipos podían estar para poder en la siguiente prueba dar lo mejor y salvarse de tener delantal negro y caer en el reto de eliminación y no quedar en riesgo de salir de la competencia.