Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría lucen curiosas pelucas en MasterChef Celebrity

Los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría lucieron particulares pelucas en pleno reto en MasterChef Celebrity

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity
Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría lucen nuevo look en MasterChef Celebrity/Canal RCN

Los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría divirtieron a las celebridades y a los participantes tras lucir curiosas pelucas en pleno reto en MasterChef Celebrity.

Artículos relacionados

¿Por qué Jorge Rausch y Nicolas de Zubiría lucieron pelucas en MasterChef Celebrity?

El comediante David Sanín decidió llevarles un obsequio a los jurados Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría para darle otra energía al reto de este 22 de septiembre en la competencia.

Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría con pelucas en MasterChef Celebrity

Según detalló el comediante lo hizo tras la ausencia de la presentadora Claudia Bahamón.

David le regaló a Nicolás de Zubiría una peluca de tono rojo, pero el chef detalló que esa era para el chef Jorge Rausch, pues las pelirojas era lo de él, haciendo alusión a la novia de Rausch que tiene el pelo tinturado de color rojo.

Artículos relacionados

Rausch tomó el momento con humor y no dudó un segundo en lucir dicha peluca, muy a su manera.

Jorge Rausch con peluca en MasterChef Celebrity

Por su parte, Nicolás de Zubiría usó una de color rubio, la cual apropió a su estilo y personalidad.

"Parecemos una banda de rock de los 80's", agrego Nicolás de Zubiría.

Además, les agradeció por el detalle, pues en efecto sentía que le faltaba algo en su outfit.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron tras ver a Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría con pelucas en MasterChef Celebrity?

Las celebridades se mostraron muy sonrientes y confesaron cuánto se rieron al verlos con dichas pelucas, destacando el agradable momento que vivieron.

En cuanto a los televidentes no tardaron en hacer chistes y bromas al respecto, comparándolos con Claudia Bahamón y detallando lo bien que se veían con pelucas, mientras que otros señalaron que les gustaba más verlos con su look natural.

Por su parte, la chef Belén Alonso detalló que ya con dos nuevos compañeros daba el anuncio de lo que iba a tratar el reto en el que debían ganar para poder decidir en qué equipos podían estar para poder en la siguiente prueba dar lo mejor y salvarse de tener delantal negro y caer en el reto de eliminación y no quedar en riesgo de salir de la competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

MasterChef Celebrity Colombia

Participantes compiten para elegir equipos en MasterChef, así quedaron conformados

Así quedaron conformados los equipos en MasterChef Celebrity para el próximo reto y poder salvarse del delantal negro.

Consejos de conquista que comparte Pascual de Betty la fea, la historia continúa Betty la fea

Betty la fea, la historia continúa: Pascual comparte tips de conquista ¡Nuevos episodios cada viernes!

Pity Camacho, actor que interpreta a Pascual en 'Betty la fea', comparte consejos de amor en la nueva temporada.

Gloria Mutis en Miss Universe Colombia 2025. Miss Universe Colombia

Miss Santander recordó su trágica historia de vida en Miss Universe Colombia, el reality

Gloria Mutis, Miss Santander, abrió su corazón para hablar de una dolorosa pérdida que sufrió años atrás cuando era una niña.

Lo más superlike

B-King Talento nacional

Esta es la última fotografía de B-King y Regio Clown con vida en México

Antes de ser reportados como desaparecidos, B-King y Regio Clown aparecieron en foto; así lucían sin saber que iban a morir.

El Deportivo Cali celebró el bicampeonato de la Liga Femenina tras vencer a Santa Fe en penales. Talento nacional

La portera que le dio el título al Cali generó polémica en redes por su actitud

Blessd pone el ritmo en la alfombra roja del Balón de Oro 2025 Blessd

Esta es la emotiva foto con la que Blessd recordó sus primeros pasos: "Dios guiándonos"

Vicente Fernández se presenta durante la 20.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos Vicente Fernández

'Doña Cuquita', viuda de Vicente Fernández, se vuelve viral tras protagonizar beso con otro hombre

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?