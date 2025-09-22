Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Esta es la última fotografía de B-King y Regio Clown con vida en México

Antes de ser reportados como desaparecidos, B-King y Regio Clown aparecieron en foto; así lucían sin saber que iban a morir.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
B-King
Esta es la última fotografía de B-King y Regio Clown con vida en México | Foto del Canal RCN.

La noticia de la muerte de los cantantes Byron Sánchez, cuyo nombre artístico era B-King, y Jorge Luis Herrera, artísticamente conocido como Regio Clown, es tendencia y enlutó a Colombia.

Artículos relacionados

¿Cómo se informó la muerte de B-King y Regio Clown?

Las autoridades de México confirmaron que hallaron sin vida a B-King y Regio Clown. Lo sorprendente de esto es que la dupla de artistas fue reportada como desaparecida desde el pasado 16 de septiembre y un día después, el 17 de septiembre, los hallaron.

Sin embargo, tuvieron que pasar los días para determinar si efectivamente los hallazgos eran de los colombianos. Mediante un comunicado, La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detalló que encontraron coincidencias con B-King y Regio Clown, localizados en el municipio de Cocotitlán. Inició una investigación por homic1dio.

Antes de que se revelara el lamentable hallazgo, Byron y Jorge Luis alcanzaron a ser vistos con vida en 16 de septiembre. De hecho, en redes sociales se compartió la última foto de los artistas.

B-King
B-King fue reportado como desaparecido el 16 de septiembre | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Cuál es la última foto de B-King y Regio Clown con vida en México?

En la foto se encuentra B-King y Regio Clown en la Ciudad de México, puntualmente en las instalaciones de un gimnasio situado en Polanco. Allí la dupla apareció contenta, teniendo en cuenta que lo que se dice, hasta nuevo aviso, es que estaba en el país centroamericano por temas laborales.

El encargado de compartir la fotografía fue Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, manteniendo la fe intacta de que el exesposo de Marcela Reyes iba a ser encontrado con vida.

Mientras que B-King lucía un esqueleto de color negro con sudadera clara, Jorge Luis estaba completamente de negro.

A continuación, la foto de los fallecidos artistas colombianos con vida en México:

 

Artículos relacionados

De ahora en adelante, la fotografía es un recuerdo. Entre los trágicos reportes, B-King y Regio Clown fueron hallados en costales y desm3mbrados.

Al sitio llegaron peritos de la Fiscalía del Estado de México, mientras policías estatales delimitaron el área. Las investigaciones siguen en marcha.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mensaje tras muerte de B-King Talento nacional

Este fue el mensaje que dejaron junto a B-King y Dj Regio Clown tras hallarlos muertos

Encuentran fuerte mensaje junto a los artistas B King y Dj Regio Clown luego de hallarlos sin vida.

Marcela Reyes, B-King Marcela Reyes

Marcela Reyes rompió el silencio por la muerte de su exesposo, B-King: "¡Estoy devastada!"

Luego de horas de que se informó la muerte de B-King, su exesposa, la DJ Marcela Reyes, se pronunció con sentidas palabras.

Christian Nodal acepta el premio al Mejor Álbum Ranchero/Mariachi. Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio: ¿Qué pasa realmente con su padre?

Christian Nodal habló desde Bogotá y desmintió los rumores sobre un distanciamiento con su padre y representante, Jaime González.

Lo más superlike

Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría lucen curiosas pelucas en MasterChef Celebrity

Los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría lucieron particulares pelucas en pleno reto en MasterChef Celebrity

El Deportivo Cali celebró el bicampeonato de la Liga Femenina tras vencer a Santa Fe en penales. Talento nacional

La portera que le dio el título al Cali generó polémica en redes por su actitud

Blessd pone el ritmo en la alfombra roja del Balón de Oro 2025 Blessd

Esta es la emotiva foto con la que Blessd recordó sus primeros pasos: "Dios guiándonos"

Vicente Fernández se presenta durante la 20.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos Vicente Fernández

'Doña Cuquita', viuda de Vicente Fernández, se vuelve viral tras protagonizar beso con otro hombre

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?