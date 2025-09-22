Esta es la última fotografía de B-King y Regio Clown con vida en México

La noticia de la muerte de los cantantes Byron Sánchez, cuyo nombre artístico era B-King, y Jorge Luis Herrera, artísticamente conocido como Regio Clown, es tendencia y enlutó a Colombia.

¿Cómo se informó la muerte de B-King y Regio Clown?

Las autoridades de México confirmaron que hallaron sin vida a B-King y Regio Clown. Lo sorprendente de esto es que la dupla de artistas fue reportada como desaparecida desde el pasado 16 de septiembre y un día después, el 17 de septiembre, los hallaron.

Sin embargo, tuvieron que pasar los días para determinar si efectivamente los hallazgos eran de los colombianos. Mediante un comunicado, La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detalló que encontraron coincidencias con B-King y Regio Clown, localizados en el municipio de Cocotitlán. Inició una investigación por homic1dio.

Antes de que se revelara el lamentable hallazgo, Byron y Jorge Luis alcanzaron a ser vistos con vida en 16 de septiembre. De hecho, en redes sociales se compartió la última foto de los artistas.

B-King fue reportado como desaparecido el 16 de septiembre | Foto del Canal RCN.

¿Cuál es la última foto de B-King y Regio Clown con vida en México?

En la foto se encuentra B-King y Regio Clown en la Ciudad de México, puntualmente en las instalaciones de un gimnasio situado en Polanco. Allí la dupla apareció contenta, teniendo en cuenta que lo que se dice, hasta nuevo aviso, es que estaba en el país centroamericano por temas laborales.

El encargado de compartir la fotografía fue Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, manteniendo la fe intacta de que el exesposo de Marcela Reyes iba a ser encontrado con vida.

Mientras que B-King lucía un esqueleto de color negro con sudadera clara, Jorge Luis estaba completamente de negro.

A continuación, la foto de los fallecidos artistas colombianos con vida en México:

De ahora en adelante, la fotografía es un recuerdo. Entre los trágicos reportes, B-King y Regio Clown fueron hallados en costales y desm3mbrados.

Al sitio llegaron peritos de la Fiscalía del Estado de México, mientras policías estatales delimitaron el área. Las investigaciones siguen en marcha.