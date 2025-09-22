Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes rompió el silencio por la muerte de su exesposo, B-King: "¡Estoy devastada!"

Luego de horas de que se informó la muerte de B-King, su exesposa, la DJ Marcela Reyes, se pronunció con sentidas palabras.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Marcela Reyes, B-King
Marcela Reyes rompió el silencio por la muerte de su exesposo, B-King | Foto del Canal RCN.

La noticia de la muerte del cantante Byron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, causó conmoción en el mundo del espectáculo.

Los artistas fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre y este 22 de septiembre se informó que fueron hallados sin vida en México. Pasadas las horas del anuncio, la DJ Marcela Reyes se pronunció, ya que es la exesposa de B-King.

¿Cómo reaccionó Marcela Reyes a la muerte de su exesposo, B-King?

Entre Marcela y B-King se presentaron algunas diferencias meses atrás. Sin embargo, la DJ había manifestado su preocupación por la desaparición del hombre que alguna vez amó.

Pues bien, luego de que las autoridades mexicanas dieron a conocer que B-King falleció, Marcela Reyes rompió el silencio y reaccionó.

A través de una historia en su perfil oficial de Instagram, la DJ escribió un sentido mensaje. Lo primero que consignó es que está enfrentando un dolor inmenso y hay señalamientos injustos.

"Hoy me cuesta encontrar las palabras. ¡Estoy devastada! En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios", escribió Reyes.

Marcela Reyes, B-King
Marcela Reyes aseguró estar destrozada tras la muerte de B-King | Foto del Canal RCN.

¿Qué se llevó Marcela Reyes de su fallecido exesposo, B-King?

A renglón seguido, la artista antioqueña recordó los años que compartió con el fallecido cantante y su hijo Valentino.

"Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Byron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros", agregó.

Finalmente, Marcela Reyes le deseó un descanso en paz a su exesposo, mencionó a la mamá y hermana del fallecido artista y tildó a este mundo como "oscuro".

"Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Byron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro", finiquitó la DJ.

