Participantes compiten para elegir equipos en MasterChef, así quedaron conformados

Así quedaron conformados los equipos en MasterChef Celebrity para el próximo reto y poder salvarse del delantal negro.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

En el capítulo de MasterChef Celebrity de este 22 de septiembre los participantes tuvieron que competir para poder tener el privilegio de elección al equipo en el que quisieran estar para poder salvarse del delantal negro en el siguiente reto.

¿En qué consistió el reto en MasterChef Celebrity el 22 de septiembre?

Las celebridades debían hacer una preparación con harina, donde tuvieron que conformar equipos de tres para luego competir entre ellos.

Inicialmente Violeta Bergonzi y Michelle habían quedado juntas en un grupo, pero, al parecer, por la ventaja que tienen ambas se dieron cuenta que por estrategia era mejor que no estuvieran en el mismo equipo y pidieron hacer cambios, dejando un poco confundidos a sus compañeros.

Grupo que define los colores en reto en MasterChef Celebrity

El primero grupo fue Michelle, Ricardo Vesga y David Sanín, donde cada uno fue el primer integrante de los tres equipos para el próximo reto.

¿Cómo quedaron conformados los equipos en MasterChef Celebrity el 22 de septiembre?

Luego de que Michelle, Ricardo Vesga y David Sanín eligieran los colores, según el lugar en el que quedaran los demás debían elegir el equipo sin saber quién estaba en cada grupo.

  • Ricardo Vesga eligió el naranja y quedó junto a Violeta Bergonzi y Patty Grisales.
  • Michelle tomó el color azul y quedo junto a Carolina Sabino y Pichingo.
  • David Sanín tuvo el color verde y quedó con Alejandra Ávila y Nicolás.
Grupos en MasterChef Celebrity 22 de septiembre

Luego de que los grupos quedaran conformados, todos se mostraron felices del equipo que les tocó, pues algunos señalaron que no querían trabajar con la actriz Carolina Sabino tras tener algunas diferencias con ella en la cocina y lograron no trabajar con ella.

El chef Nicolás de Zubiría les advirtió que debían prepararse bastante, pues en el siguiente reto solo un equipo podrá llevarse la victoria.

Cabe destacar que, los participantes LuisFer Hoyos, Valentina Taguado y Raúl Ocampo no estuvieron presentes en el reto tras incapacidad, por lo que, los televidentes y sus compañeros están a la expectativa de su regreso y lo que pueda pasar con ellos, sobre todo con el actor LuisFer Hoyos, que ha estado lejos de la competencia por varios días.

