Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García confiesa el raro hábito que tenía su ex y fans creen que era Altafulla

Karina García contó en 'La mansión de Luinny' el extraño hábito que tenía su ex, y fans aseguran que se trataría de Altafulla.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Karina García sorprendió a sus fans en reality de RD al revelar el extraño hábito de uno de sus exnovios, quien, según aseguran, sería Altafulla. (Fotos: Canal RCN)

Karina García sorprendió al revelar en 'La mansión de Luinny' el curioso hábito de uno de sus exnovios que no le agradaba. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, asegurando que se trataría de Altafulla.

Artículos relacionados

¿Qué hábito reveló Karina García de su ex que hizo pensar a sus fans que se trataba de Altafulla?

Durante una actividad de disfraces por Halloween que se llevó a cabo en 'La mansión de Luinny', la exintegrante de La casa de los famosos Colombia, le confesó a una de sus compañeras que le incomodaba que uno de sus ex -a quien no quiso nombrar- la besara cada mañana sin haberse lavado los dientes.

De acuerdo con la modelo paisa, esta situación le parecía asquerosa, pero debido a que amaba a su expareja lo dejaba pasar y con el tiempo se fue acostumbrando.

Karina García confiesa el raro hábito que tenía uno de sus ex y fans dicen que habla de Altafulla
Karina García reveló a una de sus compañeras de reality el curioso hábito que tenía uno de sus exnovios. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, expresó que aquella misteriosa persona le encantaba olerle sus axilas cada vez despertaban juntos.

Imagínate que yo tuve un novio que también le encantaba olerme las axilas. O sea, cuando nos despertábamos amiga, a ese hombre le encantaba hacer el amor sin lavarnos los dientes y me metía la lengua. La verdad yo lo amaba y ya después me acostumbré", dijo.

Artículos relacionados

¿Por qué los fans de Karina García creen que el ex que la besaba sin lavarse los dientes era Altafulla?

Aunque la creadora de contenido antioqueña no reveló el nombre de su ex, el video de su confesión rápidamente se volvió viral.

Entre los comentarios, varios usuarios, entre risas, aseguraron que se trataría de Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia y última pareja conocida de Karina.

Sin ofrecer mayores argumentos, los seguidores de la influencer coincidieron en que, al escuchar su relato, el primero que se les vino a la mente fue el cantante barranquillero.

Karina García confiesa el raro hábito que tenía uno de sus ex y fans dicen que habla de Altafulla
Fans de Karina García sospechan que el extraño hábito de uno de sus ex podría pertenecer a Altafulla. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué terminaron Karina García y Altafulla?

Aún no se conocen las causas que llevaron a Karina y Altafulla a terminar su relación. La creadora de contenido emitió un comunicado en el que confirmó que su vínculo con el artista había llegado a su fin y que ambos dejaron de tener contacto.

Por su parte, el intérprete de 'Paila' aseguró que respetó la manera en que la paisa decidió manejar la situación. Sin embargo, no ofreció más detalles sobre los motivos de la ruptura, manteniendo la discreción frente a su vida personal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Qué pasó con la cámara del apartamento de Baby Demoni? Influencers

Samor One rompió el silencio sobre la cámara que había en el apartamento de Baby Demoni

Samor One, pareja de Baby Demoni, explicó qué pasó con la grabación de la cámara que tenían en su apartamento el día de la tragedia.

Talento internacional

Nicki Nicole y Lamine Yamal habrían terminado su relación por una supuesta infidelidad del jugador

Nicki Nicole y Lamine Yamal habrían terminado por rumores de infidelidad, y la reciente reacción de ella en redes lo alimenta.

Juliana Calderón mostró las consecuencias de imitar a Andrea Valdiri Juliana Calderón

Juliana Calderón contó lo que le pasó luego de disfrazarse de Andrea Valdiri en Halloween

Juliana Calderón sorprendió al imitar a Andrea Valdiri en Halloween y le lanzó dura indirecta: "Con razón estaba rabona"

Lo más superlike

Lady Gaga atraviesa un proceso de duelo tras la muerte de su abuela, Angelina Calderone, una mujer clave en su vida y motor de su sensibilidad artística. Lady Gaga

Lady Gaga se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién era?

Lady Gaga atraviesa un proceso de duelo tras la muerte de su abuela, Angelina Calderone, una mujer clave en su vida y motor de su sensibilidad artística.

Raúl Ocampo junto a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Raúl Ocampo ganó importante ventaja secreta, así reaccionó

Listado de países que está prohibido o restringido Halloween Curiosidades

¿En qué países, como Francia, está prohibido celebrar Halloween? Estas son las razones

Recomendaciones para Halloween Halloween

Recomendaciones para disfrutar Halloween con los niños

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada