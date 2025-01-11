Karina García confiesa el raro hábito que tenía su ex y fans creen que era Altafulla
Karina García contó en 'La mansión de Luinny' el extraño hábito que tenía su ex, y fans aseguran que se trataría de Altafulla.
Karina García sorprendió al revelar en 'La mansión de Luinny' el curioso hábito de uno de sus exnovios que no le agradaba. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, asegurando que se trataría de Altafulla.
¿Qué hábito reveló Karina García de su ex que hizo pensar a sus fans que se trataba de Altafulla?
Durante una actividad de disfraces por Halloween que se llevó a cabo en 'La mansión de Luinny', la exintegrante de La casa de los famosos Colombia, le confesó a una de sus compañeras que le incomodaba que uno de sus ex -a quien no quiso nombrar- la besara cada mañana sin haberse lavado los dientes.
De acuerdo con la modelo paisa, esta situación le parecía asquerosa, pero debido a que amaba a su expareja lo dejaba pasar y con el tiempo se fue acostumbrando.
Asimismo, expresó que aquella misteriosa persona le encantaba olerle sus axilas cada vez despertaban juntos.
Imagínate que yo tuve un novio que también le encantaba olerme las axilas. O sea, cuando nos despertábamos amiga, a ese hombre le encantaba hacer el amor sin lavarnos los dientes y me metía la lengua. La verdad yo lo amaba y ya después me acostumbré", dijo.
¿Por qué los fans de Karina García creen que el ex que la besaba sin lavarse los dientes era Altafulla?
Aunque la creadora de contenido antioqueña no reveló el nombre de su ex, el video de su confesión rápidamente se volvió viral.
Entre los comentarios, varios usuarios, entre risas, aseguraron que se trataría de Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia y última pareja conocida de Karina.
Sin ofrecer mayores argumentos, los seguidores de la influencer coincidieron en que, al escuchar su relato, el primero que se les vino a la mente fue el cantante barranquillero.
¿Por qué terminaron Karina García y Altafulla?
Aún no se conocen las causas que llevaron a Karina y Altafulla a terminar su relación. La creadora de contenido emitió un comunicado en el que confirmó que su vínculo con el artista había llegado a su fin y que ambos dejaron de tener contacto.
Por su parte, el intérprete de 'Paila' aseguró que respetó la manera en que la paisa decidió manejar la situación. Sin embargo, no ofreció más detalles sobre los motivos de la ruptura, manteniendo la discreción frente a su vida personal.
