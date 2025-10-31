Karina García reveló la infidelidad de su ex y contó cómo se vengó en ‘La Mansión del Luinny’

Karina García reveló cómo descubrió la infidelidad de un ex en La Mansión del Luinny. La modelo paisa sorprendió a sus compañeros del reality en República Dominicana con una historia de desamor que dejó a todos en shock.

¿Cómo descubrió Karina García que su ex le fue infiel?

El reality internacional La Mansión del Luinny, que se estrenó hace apenas pocos días, ya está dando mucho de qué hablar.

Karina García, quien abrió su corazón ante las cámaras y contó la historia de cómo descubrió una infidelidad de una expareja, con quien incluso planeaba casarse.

Durante una charla con varios de sus compañeros del programa, Karina relató que el engaño salió a la luz gracias a unas fotos que descubrió.

En una de ellas, el hombre aparecía dentro del carro de la modelo paisa, y en otra se le veía muy cariñoso con otra mujer.

Karina García contó cómo descubrió que su ex la engañó. (Foto: Canal RCN)

Pero lo que más la impactó fue una tercera imagen que mostraba una pastilla, acompañada de un mensaje que el hombre le habría enviado a su amante pidiéndole que se la tomara porque “aún no quería ser papá”.

El relato desató risas, sorpresa y comentarios entre los demás participantes del reality, quienes no podían creer lo que escuchaban.

Karina, con su característico sentido del humor, contó además que, a pesar de la traición, decidió darle otra oportunidad a su ex y retomaron la relación unos meses después.

Sin embargo, el intento de reconciliación era para vengarse de él, en el que ella tomó la decisión de serle infiel muchas veces. Lo que generó la risa de sus compañeros y comentarios sobre el hecho.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la historia de infidelidad de Karina García?

Las declaraciones de Karina García en La Mansión del Luinny no solo generaron risas dentro del reality, sino también una ola de comentarios entre los usuarios en redes sociales, que no tardaron en dar su opinión sobre la historia.

Muchos de seguidores la criticaron: “Santa Karina, pero de Altafulla, si hablan todo lo malo del mundo, gracias a Dios salió de esa mujer”, escribió una usuaria.

Mientras que otros aclararon que la influencer no se estaba refiriendo a su expareja Altafulla, sino al padre de su hijo Valentino. “Nena, ella no habla para nada de Alti, aquí está hablando de Smay, el papá de Valentino”, comentó otra internauta, logrando cientos de reacciones.