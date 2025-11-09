Karina García sorprendió al mostrar su talento para el boxeo en pleno centro de Medellín

La reconocida influenciadora paisa Karina García sorprendió en las últimas horas al enseñar en plena calle de Medellín todo lo que ha aprendido hasta el momento en sus clases de boxeo, previo a su enfrentamiento con Karely Ruiz en el Stream Fighter 4.

¿Qué hacía Karina García boxeando en las calles de Medellín?

En las últimas horas Karina García anunció que se vería con un seguidor que viajó directo de España únicamente para conocerla a ella. La influenciadora se mostró muy emocionada al ver lo que sus fanáticos eran capaces de hacer solo por compartir un pequeño espacio con ella.

Karina García deja ver su habilidad para el boxeo en las calles de Medellín. (Foto Canal RCN).

Durante la visita de este seguidor, la creadora de contenido aprovechó para alardear de su avance en boxeo, pues recordemos que Karina ha dedicado las últimas semanas en mejorar su técnica para estar lista para su enfrentamiento contra la influenciadora mexicana Karely Ruiz en el Stream Fighter 4, evento organizado por el streamer colombiano Westcol.

Según se puede ver en el audiovisual compartido por medio de TikTok, el joven fanático de Karina presumió del poder caminar con total tranquilidad por las calles de Colombia ya se sentía protegido por la influenciadora, quien al ser enfocada enseñó sus mejores movimientos de boxeo.

¿Cuándo será el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz?

Vale la pena recordar que el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus de Bogotá el próximo 18 de octubre. El evento contará con público presencial y también con acceso virtual para quienes deseen seguirlo a distancia.

Karina García sorprende mostrando su talento en boxeo en Medellín. (Foto Canal RCN).

Así mismo, este día también contará con otros enfrentamientos entre grandes personalidades del mundo digital, entre la que también destaca el enfrentamiento entre la polémica influenciadora Yina Calderón y la creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri.

Por lo pronto, todos los participantes de este gran evento se encuentran practicando este deporte con el fin de mejorar sus técnicas y lograr la resistencia necesaria para soportar los tres rounds en busca de la victoria.