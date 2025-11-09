Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García sorprendió al mostrar su talento para el boxeo en pleno centro de Medellín

Karina García sorprendió en Medellín al mostrar en plena centro de la ciudad sus avances en el boxeo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karina García sorprende practicando boxeo en el corazón de Medellín
Karina García deja shock a todos con su talento de boxeo en Medellín. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora paisa Karina García sorprendió en las últimas horas al enseñar en plena calle de Medellín todo lo que ha aprendido hasta el momento en sus clases de boxeo, previo a su enfrentamiento con Karely Ruiz en el Stream Fighter 4.

Artículos relacionados

¿Qué hacía Karina García boxeando en las calles de Medellín?

En las últimas horas Karina García anunció que se vería con un seguidor que viajó directo de España únicamente para conocerla a ella. La influenciadora se mostró muy emocionada al ver lo que sus fanáticos eran capaces de hacer solo por compartir un pequeño espacio con ella.

Karina García muestra su talento para el boxeo en pleno centro de Medellín
Karina García deja ver su habilidad para el boxeo en las calles de Medellín. (Foto Canal RCN).

Durante la visita de este seguidor, la creadora de contenido aprovechó para alardear de su avance en boxeo, pues recordemos que Karina ha dedicado las últimas semanas en mejorar su técnica para estar lista para su enfrentamiento contra la influenciadora mexicana Karely Ruiz en el Stream Fighter 4, evento organizado por el streamer colombiano Westcol.

Artículos relacionados

Según se puede ver en el audiovisual compartido por medio de TikTok, el joven fanático de Karina presumió del poder caminar con total tranquilidad por las calles de Colombia ya se sentía protegido por la influenciadora, quien al ser enfocada enseñó sus mejores movimientos de boxeo.

¿Cuándo será el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz?

Vale la pena recordar que el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus de Bogotá el próximo 18 de octubre. El evento contará con público presencial y también con acceso virtual para quienes deseen seguirlo a distancia.

Karina García demuestra su destreza en boxeo frente a transeúntes en Medellín
Karina García sorprende mostrando su talento en boxeo en Medellín. (Foto Canal RCN).

Así mismo, este día también contará con otros enfrentamientos entre grandes personalidades del mundo digital, entre la que también destaca el enfrentamiento entre la polémica influenciadora Yina Calderón y la creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri.

Artículos relacionados

Por lo pronto, todos los participantes de este gran evento se encuentran practicando este deporte con el fin de mejorar sus técnicas y lograr la resistencia necesaria para soportar los tres rounds en busca de la victoria.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara presumió sus 7 meses de embarazo Paola Jara

Paola Jara celebró sus 7 meses de embarazo con emotiva foto: "Mi bendición"

La cantante Paola Jara mostró cómo luce a sus siete meses de embarazo y sorprendió al revelar cómo ha sido esta etapa.

¿Quién es Isabella Ladera? Influencers

Isabella Ladera: edad, parejas y detalles de la modelo e influencer vinculada con Beéle

Isabella Ladera: la modelo e influencer que destaca por su edad, parejas y trayectoria en redes sociales y en el ámbito musical.

Así fue la reunión del rey Carlos III y el príncipe Harry Talento internacional

¡El rey Carlos III y el príncipe Harry se reencuentran tras 19 meses de distanciamiento! ¿Por qué?

El rey Carlos y el príncipe Harry se reunieron en Londres tras 19 meses separados, marcando un posible paso hacia el perdón

Lo más superlike

Netflix anuncia la tercera temporada de 'Merlina Talento internacional

Netflix anuncia la tercera temporada de 'Merlina': ¿a qué se debe tanta espera?

La nueva temporada de ‘Merlina’ llegará a Netflix en 2027 y, mientras tanto, aumenta la expectativa de los seguidores.

Shakira reveló que sufrió toxoplasmosis en su embarazo Shakira

La toxoplasmosis, la enfermedad que Shakira enfrentó en su embarazo y afectó a su hijo

Falleció la mamá del cantante Juanes Juanes

Esta fue la última publicación de Juanes junto a su mamá antes de su fallecimiento

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaparece con drástico cambio en su rostro, ¿qué se hizo?