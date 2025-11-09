La toxoplasmosis, la enfermedad que Shakira enfrentó en su embarazo y afectó a su hijo

Shakira, la cantante reconocida mundialmente no solo por su trayectoria artística y por su exitoso tour Las Mujeres Ya No Lloran, sino también por demostrar en diferentes ocasiones su faceta como madre.

Sus hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, han estado presentes en momentos clave de la artista.

¿Qué es la toxoplasmosis y cómo afectó a Shakira durante su embarazo?

Lo que pocos sabían es que, durante su primer embarazo, la cantante enfrentó una condición de salud que puso en riesgo al mayor de sus hijos, Milan.

La toxoplasmosis, la enfermedad que complicó el embarazo de Shakira (Foto: AFP)

La barranquillera fue diagnosticada con toxoplasmosis, una infección que suele pasar desapercibida en la mayoría de los casos, pero que durante la gestación puede convertirse en una amenaza para el desarrollo del bebé.

El tema generó interés en los medios cuando se conoció que el embarazo de Shakira había sido catalogado como de alto riesgo precisamente por este motivo.

La noticia despertó preguntas entre los seguidores sobre qué es realmente esta enfermedad y cómo puede afectar a las mujeres embarazadas y sus hijos.

¿Cómo se transmite la toxoplasmosis y qué impacto tuvo en Shakira?

De acuerdo con fuentes médicas como Mayo Clinic, la toxoplasmosis es causada por el parásito Toxoplasma gondii.

La infección suele adquirirse al consumir carne cruda o poco cocida que esté contaminada, o al tener contacto directo con las heces de gatos portadores del parásito. Aunque muchas personas infectadas nunca presentan síntomas, la situación es diferente en el caso de mujeres embarazadas.

Durante la gestación, el parásito puede atravesar la placenta y afectar al feto, aumentando el riesgo de complicaciones graves como defectos congénitos, daños neurológicos e incluso la posibilidad de un aborto espontáneo.

¿Sabías que Shakira tuvo toxoplasmosis en su embarazo?(Foto: AFP)

En la mayoría de los adultos, la toxoplasmosis puede pasar inadvertida porque no genera síntomas claros. Cuando aparecen, suelen confundirse con los de una gripe leve: fiebre, dolor de cabeza, fatiga, inflamación de ganglios e incluso molestias musculares.

En el caso de Shakira, su diagnóstico alertó a los médicos y convirtió el embarazo en un proceso de especial cuidado para proteger tanto a la madre como al bebé.

Finalmente, Milan nació sano, pero el episodio puso sobre la mesa la relevancia de la prevención y detección temprana de esta enfermedad en mujeres embarazadas.