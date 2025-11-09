Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

La toxoplasmosis, la enfermedad que Shakira enfrentó en su embarazo y afectó a su hijo

La toxoplasmosis es una enfermedad que puede afectar el embarazo y poner en riesgo la salud del bebé.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Shakira reveló que sufrió toxoplasmosis en su embarazo
¿Qué es la toxoplasmosis? La enfermedad que afectó a Shakira durante su embarazo de Milán. (Foto: AFP)

Shakira, la cantante reconocida mundialmente no solo por su trayectoria artística y por su exitoso tour Las Mujeres Ya No Lloran, sino también por demostrar en diferentes ocasiones su faceta como madre.

Artículos relacionados

Sus hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, han estado presentes en momentos clave de la artista.

¿Qué es la toxoplasmosis y cómo afectó a Shakira durante su embarazo?

Lo que pocos sabían es que, durante su primer embarazo, la cantante enfrentó una condición de salud que puso en riesgo al mayor de sus hijos, Milan.

Shakira reveló que sufrió toxoplasmosis en su embarazo
La toxoplasmosis, la enfermedad que complicó el embarazo de Shakira (Foto: AFP)

La barranquillera fue diagnosticada con toxoplasmosis, una infección que suele pasar desapercibida en la mayoría de los casos, pero que durante la gestación puede convertirse en una amenaza para el desarrollo del bebé.

Artículos relacionados

El tema generó interés en los medios cuando se conoció que el embarazo de Shakira había sido catalogado como de alto riesgo precisamente por este motivo.

La noticia despertó preguntas entre los seguidores sobre qué es realmente esta enfermedad y cómo puede afectar a las mujeres embarazadas y sus hijos.

¿Cómo se transmite la toxoplasmosis y qué impacto tuvo en Shakira?

De acuerdo con fuentes médicas como Mayo Clinic, la toxoplasmosis es causada por el parásito Toxoplasma gondii.

Artículos relacionados

La infección suele adquirirse al consumir carne cruda o poco cocida que esté contaminada, o al tener contacto directo con las heces de gatos portadores del parásito. Aunque muchas personas infectadas nunca presentan síntomas, la situación es diferente en el caso de mujeres embarazadas.

Durante la gestación, el parásito puede atravesar la placenta y afectar al feto, aumentando el riesgo de complicaciones graves como defectos congénitos, daños neurológicos e incluso la posibilidad de un aborto espontáneo.

Shakira reveló que sufrió toxoplasmosis en su embarazo
¿Sabías que Shakira tuvo toxoplasmosis en su embarazo?(Foto: AFP)

En la mayoría de los adultos, la toxoplasmosis puede pasar inadvertida porque no genera síntomas claros. Cuando aparecen, suelen confundirse con los de una gripe leve: fiebre, dolor de cabeza, fatiga, inflamación de ganglios e incluso molestias musculares.

En el caso de Shakira, su diagnóstico alertó a los médicos y convirtió el embarazo en un proceso de especial cuidado para proteger tanto a la madre como al bebé.

Finalmente, Milan nació sano, pero el episodio puso sobre la mesa la relevancia de la prevención y detección temprana de esta enfermedad en mujeres embarazadas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Destinos turísticos en Colombia atraen a viajeros locales y extranjeros Viral

Lloró, Chocó y Gutiérrez, Cundinamarca entre los 14 destinos emergentes que sorprenden en Colombia

Viajeros descubren en Colombia 14 destinos emergentes que unen naturaleza, cultura y experiencias locales únicas.

Shakira revela su secreto de belleza Shakira

VIDEO | Así se prepara Shakira tras bambalinas: su ritual de belleza antes de conquistar su público

Shakira sorprendió a sus fans al compartir un vistazo exclusivo a su rutina de belleza detrás del escenario.

¿Por qué pilates es el ejercicio de moda? Salud y Belleza

Pilates: conoce su historia, beneficios y todo lo que debes saber del ejercicio de moda

La moda de hacer Pilates crece en redes sociales y estudios muestran que mejora postura, fuerza y bienestar mental.

Lo más superlike

Yu Menglong, reconocido actor de dramas históricos y románticos, falleció a los 37 años. Talento internacional

Reconocido actor chino murió en misteriosas circunstancias a sus 37 años

El fallecimiento del actor Yu Menglong a los 37 años genera conmoción y dudas en Asia tras caer de un rascacielos en Pekín.

Rebeca Castillo sorprendió en Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Miss Amazonas tras su renuncia en Miss Universe Colombia, el reality: “No existe la perfección”

Falleció la mamá del cantante Juanes Juanes

Esta fue la última publicación de Juanes junto a su mamá antes de su fallecimiento

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaparece con drástico cambio en su rostro, ¿qué se hizo?