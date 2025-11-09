Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lloró, Chocó y Gutiérrez, Cundinamarca entre los 14 destinos emergentes que sorprenden en Colombia

Viajeros descubren en Colombia 14 destinos emergentes que unen naturaleza, cultura y experiencias locales únicas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Destinos turísticos en Colombia atraen a viajeros locales y extranjeros
Colombia suma 14 destinos emergentes en turismo rural y cultural. (Foto: Freepik)

Colombia se ha posicionado como uno de los países más atractivos de América Latina al sumar 14 destinos turísticos emergentes que hoy llaman la atención de viajeros nacionales y extranjeros.

Día de la biodiversidad: Colombia suma 14 destinos emergentes en turismo

El país ocupa el tercer lugar en la región con más destinos en ascenso, solo después de Brasil y México.

Destinos turísticos en Colombia atraen a viajeros locales y extranjeros
olombia suma 14 destinos emergentes en turismo rural y cultural.(Foto: Freepik)

El auge de estos lugares está relacionado con la preferencia creciente por experiencias fuera de las grandes ciudades.

En 2024, más del 40 % de las reservas en el país se realizaron en zonas rurales, con una fuerte participación de turistas locales que representan cerca del 60 % de los viajeros.

Entre los destinos que hoy capturan la atención se encuentra Gutiérrez, en Cundinamarca, un municipio en las montañas orientales rodeado de ríos y senderos naturales.

Destinos turísticos en Colombia atraen a viajeros locales y extranjeros en 2025

Otro punto destacado es Villanueva, en Bolívar, donde la cultura caribeña se mezcla con la música y la gastronomía a pocos kilómetros de Cartagena.

El Peñón, en Santander, sobresale como destino para los amantes de la aventura y la exploración, con montañas, cuevas y formaciones rocosas.

En Boyacá, Belén conserva su arquitectura colonial y artesanías típicas de la región andina, mientras que El Paujil, en Caquetá, conecta a los viajeros con la biodiversidad amazónica.

Chiriguaná, en Cesar, completa la lista con su tradición agrícola y celebraciones culturales que reflejan la vida del Caribe interior.

Destinos turísticos en Colombia atraen a viajeros locales y extranjeros
olombia suma 14 destinos emergentes en turismo rural y cultural. (Foto: Freepik)

La lista también incluye municipios como San Juan de Betulia y Ovejas en Sucre; Argelia, El Bagre y Nariño en Antioquia; El Carmen de Atrato y Lloró en Chocó; y Morelia en Caquetá.

A nivel global, la expansión del turismo hacia zonas menos urbanizadas ha favorecido nuevas rutas y oportunidades para comunidades locales.

En Colombia, este crecimiento se acompaña de un aumento en la llegada de visitantes internacionales: solo en julio ingresaron 444.851 turistas extranjeros no residentes, lo que representó un incremento del 21 % frente al mismo mes del año anterior.

