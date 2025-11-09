Reconocido actor chino murió en misteriosas circunstancias a sus 37 años
El fallecimiento del actor Yu Menglong a los 37 años genera conmoción y dudas en Asia tras caer de un rascacielos en Pekín.
La industria del espectáculo en Asia atraviesa un momento de conmoción tras confirmarse la muerte del actor chino Yu Menglong, quien a sus 37 años cayó desde un rascacielos en Pekín.
¿Qué fue lo que sucedió con la vida de Yu Menglong?
La noticia ha sido difundida entre distintos medios de comunicación y plataformas digitales durante las últimas horas, provocando una ola de incertidumbre y tristeza entre los seguidores que lo recuerdan por su talento en populares dramas históricos y románticos.
El actor recordado por producciones como La leyenda de la serpiente blanca, disfrutaba de uno de los mejores momentos de su carrera en la televisión en China, sin embargo, su fallecimiento inesperado abrió la puerta a especulaciones en torno a las extrañas circunstancias en las que todo ocurrió.
¿Qué se sabe de Yu Menglong de sus últimas horas?
De acuerdo con los reportes de personas cercanas, el actor habría asistido a una reunión en la noche junto a un grupo de personas desconocidas, y hasta altas horas de la madrugada decidió retirarse a su habitación en el edificio para descansar.
Lo que sucedió después abrió el debate en redes sociales, pues a las seis de la mañana sus amigos fueron a buscarlo y no lo encontraron en el lugar, descubriendo poco después su cuerpo al pie del rascacielos y dando aviso inmediato a las autoridades.
¿Qué detalles generan dudas sobre el fallecimiento de Yu Menglong?
Las primeras investigaciones arrojan datos que mantienen abiertas diversas posibilidades alrededor de la caída del actor, de hecho, se argumenta que la malla de seguridad del rascacielos estaba rota, por lo que se daría indicio a un desafortunado accidente.
Además, en los bolsillos del actor se encontraban dos relojes de lujo de sus compañeros de la noche, lo que fue interpretado como un gesto de confianza hacia sus acompañantes, mientras otras personas siguen creyendo que este tipo de detalles aumentan el misterio.
En redes sociales, colegas y fanáticos han compartido mensajes de despedida recordando el carisma, talento y sencillez del actor, dejando un vacío en la televisión china.