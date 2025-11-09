La Jesuu generó polémica al opinar sobre las grabaciones en pareja: “me encanta”

La reconocida creadora de contenido caleña Valentina Ruíz, mejor conocida como La Jesuu, generó revuelo en las últimas horas tras opinar abiertamente sobre las grabaciones en pareja.

¿Qué dijo La Jesuu sobre las grabaciones en pareja?

Hace pocos días se volvió tema de conversación en redes sociales si era adecuado o no realizar grabaciones en pareja, debido a los riesgos que esto podría traer a futuro. Con el tiempo, se ha visto cómo varias personalidades del mundo del entretenimiento han sido expuestas tras la filtración de este tipo de videos por parte de personas malintencionadas.

La Jesuu sorprendió con su postura sobre grabarse con su pareja. (Foto Canal RCN).

Ante esto, La Jesuu comentó que, aunque la mayoría de opiniones estaban en contra de realizar este tipo de actividades, ella no lo veía de la misma manera y explicó, desde su experiencia, por qué las llevaba a cabo pese a los riesgos que podrían implicar.

Según mencionó la creadora de contenido, para ella no era coherente dejar de hacer algo que disfrutaba solo por miedo a lo que pudiera ocurrir más adelante. De igual manera, recalcó que ninguna de las partes involucradas tenía el derecho de vulnerar la privacidad del otro.

“A mí en lo personal me encanta grabarme. Es más, con mi expareja me fascinaba, o sea, nosotros teníamos cualquier tipo de contenido”.

¿Por qué La Jesuu no teme grabarse con su pareja?

Así mismo, expresó que el hecho de que existan dichos videos no quiere decir que ella permanezca con el temor de que esto pueda llegar a filtrarse ya que de ser así existen leyes que la protegen.

La Jesuu habló sin filtros de las grabaciones en pareja y causó debate. (Foto Canal RCN).

“Yo no tuve miedo, ni me dejé de amedrentar, porque esa persona tenga algo que el día de mañana me pueda afectar a mí. Yo sigo mi vida tranquila, porque el día que eso pase sin mi consentimiento, en la cárcel todavía hay demasiado espacio para las personas que cometan delitos"

Por lo tanto, aseguró que mientras las leyes existan continuará realizando este tipo de actividades que considera parte de sus gustos personales, no sin antes aclarar que su intención no era cambiar el pensamiento de las personas frente a este tema, sino dar su punto de vista desde su experiencia.