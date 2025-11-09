Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nina Dobrev y Shaun White terminan su compromiso tras cinco años de relación

Shaun White y Nina Dobrev terminaron su compromiso tras cinco años juntos. La separación fue de mutuo acuerdo y con respeto.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Nina Dobrev y Shaun White
Nina Dobrev y Shaun White terminan su compromiso tras cinco años de relación. (Foto Rodger Bosch / AFP)

La actriz de The Vampire Diaries y el campeón olímpico de snowboard sorprendieron al anunciar el fin de su relación.

Artículos relacionados

La pareja había compartido más de cinco años juntos y un compromiso que parecía encaminarlos al altar.

¿Cuál fue la razón de la ruptura de Nina y Shaun?

Según confirmó People, citando a una fuente cercana, la decisión fue tomada en conjunto.

“Fue una decisión mutua, y no fue fácil, pero se hizo con amor y profundo respeto el uno por el otro”, explicó.

Hasta el momento, los representantes de ambos no han dado declaraciones oficiales sobre la noticia.

¿Cómo fue la historia de amor de Nina y Shaun?

La relación comenzó en 2019, pero fue en 2020, durante la pandemia, cuando ambos la hicieron pública al compartir que estaban conviviendo en cuarentena. Desde entonces, se mostraron inseparables y dispuestos a apoyarse en cada etapa de sus vidas.

Nina Dobrev y Shaun White
Nina Dobrev y Shaun White oficializaron su relación en pandemia. (Foto Ivan Apfel / AFP)

En octubre de 2023, Shaun sorprendió a Nina con una original propuesta de matrimonio. El deportista le hizo creer que asistían a una cena con Anna Wintour, pero en realidad todo era parte de un elaborado plan para arrodillarse frente a ella con un anillo de compromiso.

Artículos relacionados

“Me hizo creer que era una invitación legítima. Entré en pánico pensando que Anna me esperaba”, confesó Dobrev en su momento a Vogue.

Tras el “sí” de Nina, ambos compartieron imágenes de la romántica noche en sus redes sociales. “RIP boyfriend, hello fiancé”, escribió la actriz, mientras que Shaun publicó: “She said yes”.

El compromiso se convirtió en uno de los momentos más comentados entre sus seguidores, que celebraron el inicio de una nueva etapa en su historia de amor.

La pareja enfrentó juntos situaciones complicadas. En 2024, Nina sufrió una grave fractura de rodilla por un accidente en bicicleta, lo que la llevó a una larga rehabilitación. Durante ese proceso, Shaun se mantuvo a su lado.

De la misma manera, Nina fue su mayor apoyo cuando el deportista se retiró del snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en 2022, preparando un video con mensajes de familiares y amigos que él calificó como un regalo inolvidable.

Nina Dobrev
Nina Dobrev dijo el sí en 2023 y tras 2 años de compromiso anuncian su separación. (Foto Riccardo Savi / AFP)

Artículos relacionados

Pese a los años compartidos y al compromiso, la historia de Nina Dobrev, de 36 años, y Shaun White, de 39, ha llegado a su fin. La noticia cierra un capítulo marcado por momentos de complicidad, viajes, logros y muestras de apoyo mutuo, aunque, según allegados, la separación se dio en buenos términos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara presumió sus 7 meses de embarazo Paola Jara

Paola Jara celebró sus 7 meses de embarazo con emotiva foto: "Mi bendición"

La cantante Paola Jara mostró cómo luce a sus siete meses de embarazo y sorprendió al revelar cómo ha sido esta etapa.

¿Quién es Isabella Ladera? Influencers

Isabella Ladera: edad, parejas y detalles de la modelo e influencer vinculada con Beéle

Isabella Ladera: la modelo e influencer que destaca por su edad, parejas y trayectoria en redes sociales y en el ámbito musical.

Así fue la reunión del rey Carlos III y el príncipe Harry Talento internacional

¡El rey Carlos III y el príncipe Harry se reencuentran tras 19 meses de distanciamiento! ¿Por qué?

El rey Carlos y el príncipe Harry se reunieron en Londres tras 19 meses separados, marcando un posible paso hacia el perdón

Lo más superlike

Selena Gomez en el estreno mundial de la noche de apertura de "Selena Gomez: My Mind And Me" Selena Gómez

Selena Gomez reveló que padece de una nueva enfermedad como consecuencia del lupus

Selena Gomez confesó que debido a esta enfermedad que padece tuvo que diseñar envases accesibles para su marca 'Rare Beauty'.

Netflix anuncia la tercera temporada de 'Merlina Talento internacional

Netflix anuncia la tercera temporada de 'Merlina': ¿a qué se debe tanta espera?

Shakira reveló que sufrió toxoplasmosis en su embarazo Shakira

La toxoplasmosis, la enfermedad que Shakira enfrentó en su embarazo y afectó a su hijo

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaparece con drástico cambio en su rostro, ¿qué se hizo?