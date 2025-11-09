Nina Dobrev y Shaun White terminan su compromiso tras cinco años de relación

La actriz de The Vampire Diaries y el campeón olímpico de snowboard sorprendieron al anunciar el fin de su relación.

La pareja había compartido más de cinco años juntos y un compromiso que parecía encaminarlos al altar.

¿Cuál fue la razón de la ruptura de Nina y Shaun?

Según confirmó People, citando a una fuente cercana, la decisión fue tomada en conjunto.

“Fue una decisión mutua, y no fue fácil, pero se hizo con amor y profundo respeto el uno por el otro”, explicó.

Hasta el momento, los representantes de ambos no han dado declaraciones oficiales sobre la noticia.

¿Cómo fue la historia de amor de Nina y Shaun?

La relación comenzó en 2019, pero fue en 2020, durante la pandemia, cuando ambos la hicieron pública al compartir que estaban conviviendo en cuarentena. Desde entonces, se mostraron inseparables y dispuestos a apoyarse en cada etapa de sus vidas.

Nina Dobrev y Shaun White oficializaron su relación en pandemia. (Foto Ivan Apfel / AFP)

En octubre de 2023, Shaun sorprendió a Nina con una original propuesta de matrimonio. El deportista le hizo creer que asistían a una cena con Anna Wintour, pero en realidad todo era parte de un elaborado plan para arrodillarse frente a ella con un anillo de compromiso.

“Me hizo creer que era una invitación legítima. Entré en pánico pensando que Anna me esperaba”, confesó Dobrev en su momento a Vogue.

Tras el “sí” de Nina, ambos compartieron imágenes de la romántica noche en sus redes sociales. “RIP boyfriend, hello fiancé”, escribió la actriz, mientras que Shaun publicó: “She said yes”.

El compromiso se convirtió en uno de los momentos más comentados entre sus seguidores, que celebraron el inicio de una nueva etapa en su historia de amor.

La pareja enfrentó juntos situaciones complicadas. En 2024, Nina sufrió una grave fractura de rodilla por un accidente en bicicleta, lo que la llevó a una larga rehabilitación. Durante ese proceso, Shaun se mantuvo a su lado.

De la misma manera, Nina fue su mayor apoyo cuando el deportista se retiró del snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en 2022, preparando un video con mensajes de familiares y amigos que él calificó como un regalo inolvidable.

Nina Dobrev dijo el sí en 2023 y tras 2 años de compromiso anuncian su separación. (Foto Riccardo Savi / AFP)

Pese a los años compartidos y al compromiso, la historia de Nina Dobrev, de 36 años, y Shaun White, de 39, ha llegado a su fin. La noticia cierra un capítulo marcado por momentos de complicidad, viajes, logros y muestras de apoyo mutuo, aunque, según allegados, la separación se dio en buenos términos.