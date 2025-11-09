Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
J Balvin se ríe en redes del look que su esposa, Valentina Ferrer tenía en casa

Con humor y complicidad, J Balvin compartió el elegante look de Valentina Ferrer en casa, generando ternura y risas en redes sociales.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
J Balvin y Valentina Ferrer brillaron en los MTV 2025 con joyas únicas y looks que dejaron huella en la alfombra roja.
J Balvin y Valentina Ferrer impusieron tendencia en la alfombra roja de los MTV 2025. Foto AFP/ANGELA WEISS

El artista colombiano J Balvin volvió a dar de qué hablar en redes, esta vez por un episodio lleno de humor y ternura protagonizado por su esposa Valentina Ferrer.

¿Por qué a J Balvin le causó tanta gracia el look de Valentina Ferrer?

El cantante compartió una historia en la que se ríe del estilo tan elegante con el que Valentina decidió pasearse por los pasillos de su casa, y al preguntarle por qué se había vestido de esa manera, contestó que iba a una reunión del colegio de Río.

J Balvin mostró la faceta más auténtica de su relación con Valentina.
J Balvin no pudo contener la risa al ver el look elegante de Valentina Ferrer en casa. (AFP: Dimitrios Kambouris)

La modelo argentina mostró su look ante la cámara, conquistando a los seguidores con un vestido negro ajustado, gafas negras y cabello suelto, un atuendo que más tarde usaría para una de sus sesiones de fotos, generando todo tipo de comentarios entre los seguidores.

¿Cuáles fueron las reacciones tras la publicación de J Balvin?

Más allá de la broma de J Balvin, quedó en evidencia la belleza y seguridad con la que Valentina se desenvuelve en cualquier situación, pues algunas de las reacciones fueron de ir “demasiado producida” a una situación como la que indicó inicialmente en el video.

 

Su actitud y picardía, sin embargo, fueron muy naturales y dejaron ver una vez más, que la comunicación entre la pareja está llena de complicidad y picardía, compartiendo los mejores momentos de su vida cotidiana con los seguidores.

¿Qué significa este momento para la familia Balvin-Ferrer?

J Balvin y Valentina Ferrer se muestran auténticos con su sentido del humor tan característico y con la naturalidad de una madre que disfruta de su maternidad sin perder en ningún momento su esencia como una mujer exitosa, elegante y carismática.

La espontaneidad con la que comparten en redes deja claro que, aunque ambos son figuras públicas, intentan mantener un equilibrio entre el espectáculo y lo cotidiano, un episodio que no solo causó risas sino una oportunidad de acercarse a una faceta más real de uno de los artistas más influyentes de la música latina.

