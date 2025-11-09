Miss Amazonas tras su renuncia en Miss Universe Colombia, el reality: “No existe la perfección”

Rebeca Castillo, quien representaba al Amazonas en Miss Universe Colombia 2025, sorprendió a miles de seguidores al anunciar su retiro del certamen. Su decisión, contada en un video del Canal RCN, generó múltiples reacciones en redes.

¿Por qué Rebeca Castillo, Miss Amazonas, decidió retirarse del concurso?

Rebeca empezó agradeciendo a sus compañeras y al jurado por la experiencia. Luego explicó, de manera abierta, que las largas jornadas de grabación le generaron cansancio y ansiedad, por eso, decidió retirarse del concurso.

También contó que no está de acuerdo con los estándares de belleza tradicionales y que, para ella, todas las mujeres son perfectas a su manera:

"Mi mensaje es que no hay que sentir la necesidad de cambiar por estándares que son absurdos", destacó.

Miss Amazonas no apoya los estándares de belleza tradicionales / (Foto del Canal RCN)

Muchos internautas aplaudieron su postura y destacaron su capacidad de poner el bienestar y amor propio por encima de la competencia.

¿Cómo vivió Rebeca Castillo, Miss Amazonas, su paso por el reality?

Durante los primeros capítulos del programa, Rebeca se mostró comprometida y disciplinada. Participó en las pruebas de pasarela y talento, aunque confesó que en ocasiones sentía que no tenía el mismo nivel que algunas de sus compañeras y que trabajar en equipo no siempre era fácil.

Miss Amazonas mostró su compromiso y disciplina. / (Foto del Canal RCN)

El 7 de septiembre, en el cuarto capítulo del reality, anunció oficialmente que dejaba el concurso. Ese día su nombre se volvió tendencia y las redes se llenaron de mensajes de apoyo.

¿Cuáles son los planes de Rebeca Castillo, Miss Amazonas?

Lejos de cerrar esta etapa, Rebeca Castillo dejó claro que ya se proyecta hacia el futuro y que quiere regresar al certamen en 2029 con una mayor preparación. Para lograrlo, planea dedicar más tiempo a su cuidado personal, no como una imposición, sino como parte de su proceso integral.

Amazonas resaltó que trabajará fuertemente en mejorar su figura de forma saludable, cuidar su bienestar emocional y perfeccionar sus habilidades de oratoria y actitud para llegar con más confianza al certamen.

Rebeca Castillo dejó claro que ya proyecta su futuro. / (Foto del Canal RCN)

Al mismo tiempo, ha comentado que su prioridad será terminar la carrera de Ciencias Políticas y, posteriormente, estudiar Derecho, convencida de que su formación profesional es clave para fortalecer su desempeño en el próximo certamen.

Esta combinación de estudio, autocuidado y disciplina ha sido vista por muchos usuarios en redes como un mensaje de empoderamiento y planificación a largo plazo, mostrando que priorizar la salud y la formación también es parte del camino hacia el éxito.