Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Miss Amazonas tras su renuncia en Miss Universe Colombia, el reality: “No existe la perfección”

Rebeca Castillo sorprendió al anunciar su retiro de Miss Universe Colombia y explicó las razones detrás de su decisión.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Rebeca Castillo sorprendió en Miss Universe Colombia
Rebeca Castillo tras su participación en Miss Universe Colombia / (Foto del Canal RCN)

Rebeca Castillo, quien representaba al Amazonas en Miss Universe Colombia 2025, sorprendió a miles de seguidores al anunciar su retiro del certamen. Su decisión, contada en un video del Canal RCN, generó múltiples reacciones en redes.

Artículos relacionados

¿Por qué Rebeca Castillo, Miss Amazonas, decidió retirarse del concurso?

Rebeca empezó agradeciendo a sus compañeras y al jurado por la experiencia. Luego explicó, de manera abierta, que las largas jornadas de grabación le generaron cansancio y ansiedad, por eso, decidió retirarse del concurso.

También contó que no está de acuerdo con los estándares de belleza tradicionales y que, para ella, todas las mujeres son perfectas a su manera:

"Mi mensaje es que no hay que sentir la necesidad de cambiar por estándares que son absurdos", destacó.

Miss Amazonas no está de acuerdo con los estándares de belleza
Miss Amazonas no apoya los estándares de belleza tradicionales / (Foto del Canal RCN)

Muchos internautas aplaudieron su postura y destacaron su capacidad de poner el bienestar y amor propio por encima de la competencia.

Artículos relacionados

¿Cómo vivió Rebeca Castillo, Miss Amazonas, su paso por el reality?

Durante los primeros capítulos del programa, Rebeca se mostró comprometida y disciplinada. Participó en las pruebas de pasarela y talento, aunque confesó que en ocasiones sentía que no tenía el mismo nivel que algunas de sus compañeras y que trabajar en equipo no siempre era fácil.

¿Cómo vivió Rebeca Castillo, Miss Amazonas, su paso por el reality?
Miss Amazonas mostró su compromiso y disciplina. / (Foto del Canal RCN)

El 7 de septiembre, en el cuarto capítulo del reality, anunció oficialmente que dejaba el concurso. Ese día su nombre se volvió tendencia y las redes se llenaron de mensajes de apoyo.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los planes de Rebeca Castillo, Miss Amazonas?

Lejos de cerrar esta etapa, Rebeca Castillo dejó claro que ya se proyecta hacia el futuro y que quiere regresar al certamen en 2029 con una mayor preparación. Para lograrlo, planea dedicar más tiempo a su cuidado personal, no como una imposición, sino como parte de su proceso integral.

Amazonas resaltó que trabajará fuertemente en mejorar su figura de forma saludable, cuidar su bienestar emocional y perfeccionar sus habilidades de oratoria y actitud para llegar con más confianza al certamen.

¿Cuáles son los planes de Rebeca Castillo, Miss Amazonas?
Rebeca Castillo dejó claro que ya proyecta su futuro. / (Foto del Canal RCN)

Al mismo tiempo, ha comentado que su prioridad será terminar la carrera de Ciencias Políticas y, posteriormente, estudiar Derecho, convencida de que su formación profesional es clave para fortalecer su desempeño en el próximo certamen.

Esta combinación de estudio, autocuidado y disciplina ha sido vista por muchos usuarios en redes como un mensaje de empoderamiento y planificación a largo plazo, mostrando que priorizar la salud y la formación también es parte del camino hacia el éxito.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Netflix anuncia la tercera temporada de 'Merlina Talento internacional

Netflix anuncia la tercera temporada de 'Merlina': ¿a qué se debe tanta espera?

La nueva temporada de ‘Merlina’ llegará a Netflix en 2027 y, mientras tanto, aumenta la expectativa de los seguidores.

David Sanín, Ricardo Vesga MasterChef Celebrity Colombia

Al estilo de Miss Universe, David Sanín le ganó ventaja a Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity

David Sanín y Ricardo Vesga se pusieron en el papel de reinas de belleza para recibir veredicto en MasterChef Celebrity.

Raúl Ocampo, Jorge Rausch MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo le hizo decir grosería a Jorge Rausch en MasterChef Celebrity, ¿por qué?

Raúl Ocampo le 'sacó la piedra' a Jorge Rausch en reto individual de MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

¿Quién es Isabella Ladera? Influencers

Isabella Ladera: edad, parejas y detalles de la modelo e influencer vinculada con Beéle

Isabella Ladera: la modelo e influencer que destaca por su edad, parejas y trayectoria en redes sociales y en el ámbito musical.

Shakira reveló que sufrió toxoplasmosis en su embarazo Shakira

La toxoplasmosis, la enfermedad que Shakira enfrentó en su embarazo y afectó a su hijo

Falleció la mamá del cantante Juanes Juanes

Esta fue la última publicación de Juanes junto a su mamá antes de su fallecimiento

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaparece con drástico cambio en su rostro, ¿qué se hizo?