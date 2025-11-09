Isabella Ladera: edad, parejas y detalles de la modelo e influencer vinculada con Beéle

En los últimos días, el nombre de Isabella Ladera se ha convertido en uno de los más sonados en redes sociales. Su vida profesional y personal ha generado gran interés, especialmente por su relación con figuras públicas como Beéle.

¿Quién es Isabella Ladera y cuál es su trayectoria profesional?

Isabella Ladera es una modelo e influencer venezolana de 26 años. Su carrera ha estado marcada por la creación de contenido digital en redes sociales, donde comparte temas relacionados con bienestar, estilo de vida, maternidad y familia. Se ha posicionado como una de las creadoras de contenido más influyentes a nivel global.

Además de su faceta como creadora de contenido, Isabella ha incursionado en el modelaje y ha participado en videos musicales de reconocidos artistas internacionales como: Jay Wheeler, Christian Nodal, Myke Towers y Anuel AA.

En el ámbito empresarial, Ladera ha desarrollado su propio emprendimiento en Miami, ciudad donde reside junto a su madre y su hija. Esta combinación de roles ha fortalecido su presencia en redes y medios, generando una comunidad que tiene una actitud expectante frente a cada uno de sus proyectos.

¿Cómo ha sido la vida personal y familiar de Isabella Ladera?

Isabella es madre de una niña llamada Mía, nacida en 2020. Su maternidad es uno de los ejes principales de su contenido en redes sociales, donde comparte experiencias relacionadas con la familia y el cuidado de su hija.

En cuanto a su vida sentimental, se le ha relacionado con el cantante colombiano Beéle, con el influencer peruano Hugo García y con el futbolista Vinícius Jr. También mantuvo una relación con Isander Pérez, padre de su hija. Estos vínculos han sido tema de conversación entre internautas y fans.

Isabella Ladera junto a su ex pareja Beéle / (Foto de AFP)

¿Qué otras facetas y logros ha tenido Isabella Ladera?

Antes de convertirse en modelo e influencer, Isabella destacó en el tenis juvenil en Venezuela, llegando a ocupar el tercer lugar en el ranking nacional de su país. Esta disciplina deportiva le permitió desarrollar habilidades que, según afirma, hoy aplica en su vida profesional y personal.

Isabella Ladera ha construido una carrera como modelo, influencer y deportista / (Foto de AFP)

Su capacidad para reinventarse la ha llevado a participar en distintos proyectos, desde modelaje en videos musicales hasta iniciativas empresariales propias. Algunos medios locales destacan que, gracias a su constancia, se ha convertido en un referente para muchas personas interesadas en el mundo digital y de la moda.