Patty Grisales llena de cariño a Valeria Aguilar por eliminación en MasterChef: “Mi sobrina”

La eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity, 10 años, causó recciones de todo tipo, pues los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch dieron la noticia de inmediato y eso impactó a la mayoría.

Entre las reacciones, figura la de la actriz Patty Grisales, quien dedicó un video junto a unas amorosas palabras para la influencer paisa.

¿Cuál fue la emotiva dedicación de Patty Grisales a Valeria Aguilar tras eliminación en MasterChef?

Mediante Instagram, Patty hizo una recopilación en video de momentos vividos junto a Valeria. Uno de ellos compartiendo en Bogotá y saliendo de compras, así que por lo que se ve se la llevaban de maravilla dentro y fuera de MasterChef Celebrity.

De hecho, causó ternura el hecho de que la actriz catalogó a la influenciadora como "su sobrina" demostrando que cada una logró hacer un significativo vínculo.

Patty Grisales se despidió de Valeria Aguilar | Foto del Canal RCN.

En cuanto al mensaje, Patty Grisales escribió que aprendió a querer a Valeria Aguilar. Asimismo, comentó que la creadora de contenido hará falta en MasterChef y reveló que juntas compartieron hotel, pues cabe mencionar que no viven en Bogotá.

"Mi sobrina… aprendí a quererte. Gracias por tu autenticidad en MasterChef, por tu forma de ser tan genuina y transparente. Compartimos el hotel, nos conocimos y la vida nos dejó como tía y sobrina. Vas a hacer muchísima falta en la cocina y en el corazón de todos. Nunca olvidaré todas las veces que cocinamos juntas, las risas, y claro… ese perejil del chimichurri", fue el amoroso mensaje de la actriz para la más reciente eliminada de MasterChef.

¿Cómo reaccionó Valeria Aguilar al mensaje de Patty Grisales?

Al ver la reacción de Patty con el video y el mensaje, Valeria Aguilar no dudó en aparecer y expresarse también. Con su característica forma de ser, la influencer comentó que tiene la mejor "tía".

"Muéranse de la envidia. Tengo tía pinchada", escribió Valeria Aguilar.

La eliminación de Valeria Aguilar le afectó a muchos, especialmente a la locutora Valentina Taguado y el actor Raúl Ocampo, porque hicieron una amistad en MasterChef Celebrity; así que esperaban llegar juntos lo más que pudieran en la competencia culinaria del Canal RCN.