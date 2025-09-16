Luisa Fernanda W se despacha contra quienes la critican: “La autenticidad siempre gana sin ego”

L uisa Fernanda W se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al demostrar su gran habilidad en las redes sociales al demostrar su gusto por la moda y el estilo de vida que tiene en su vida cotidiana.

Además, el nombre de la influenciadora se ha convertido en tendencia en las diferentes plataformas digitales al compartir su postura frente a las críticas que ha recibido. También, hizo referencia acerca de aquellos que la quieren ver “derrumbada”.

Esto dijo Luisa Fernanda W tras recibir críticas en sus redes sociales

Es clave mencionar que Luisa Fernanda W ha recibido una ola de comentarios tanto positivos como negativos mediante sus redes sociales. Sin embargo, siempre ha demostrado una gran seguridad con respecto a lo que hace en su vida cotidiana.

Esta es la postura de Luisa Fernanda W tras las críticas. Foto: Canal RCN

Recientemente, Luisa compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 19 millones de seguidores, en la que reveló su postura frente a las críticas que ha recibido en las últimas semanas, pues expresó las siguientes palabras:

“Muchas veces intentaron hacerme sentir menos. Nunca lo permití. Eso se convirtió en mi motor para crecer, para superarme y demostrad que la autenticidad siempre gana sin necesidad de ego”, añadió Luisa.

Con estas palabras, la influenciadora expresa el gran optimismo que tiene pese a las diversas críticas que puede tener con varios internautas. También, enfatizó en las lecciones que ha aprendido a lo largo de su vida:

“Aún falta mucho camino por recorrer y aprender. Este apenas es el comienzo de muchos sueños y no importa cuántas veces otras personas quieran derrumbarlos”, añadió Luisa.

¿Cuántos hijos tiene en la actualidad Luisa Fernanda W?

Sin duda, Luisa no solo se ha destacado por su amplia trayectoria profesional como influenciadora, sino que también, por su especial relación con el cantante Pipe Bueno, con quien tiene dos hijos llamados: Máximo y Domenic.

¿Cómo ha sido la experiencia de Luisa Fernanda W como madre? Foto: Canal RCN

Así también, la creadora de contenido y empresaria ha tenido la oportunidad de compartir mediante sus redes sociales la gran felicidad que siente en estos momentos de su vida al ser un ejemplo a seguir para sus seguidores.