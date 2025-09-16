Melissa Gate no acepta trabajar con Karina García: "Ni por toda la plata del mundo"

La influenciadora Melissa Gate hizo inesperada confesión sobre la creadora de contenido Karina García en medio de una transmisión en vivo con la empresaria Yina Calderón.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció un reconocido cantante en graves condiciones de salud

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Karina García en live con Yina Calderón?

Las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia realizaron una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde se conectaron con miles de seguidores.

En medio de su conversación, Yina Calderón bromeó que ella podía ser una de las presentadoras del 'After Show' de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia junto a la influenciadora Karina García, a lo que ella reaccionó indicando que espera que nunca tenga que hacer eso.

"No qué tal, Dios me libre, ni por rating lo haría ¿cómo la ves? estoy en un punto en mi vida en el que yo decido con quién trabajar y con quién no y ni siquiera por toda la plata del mundo, hay personas con las que yo jamás trabajaría, no necesito plata", dijo.

Artículos relacionados Manuela Gómez Manuela Gómez sorprendió con impactante cambio físico, ahora tiene nuevo estilo

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras la confesión de Melissa Gate sobre Karina García?

La empresaria se mostró bastante asombrada y le reiteró si no lo haría por todo el dinero del mundo, a lo que ella insistió que no lo haría.

Cabe destacar que, luego de algunas críticas de Melissa Gate a Karina García hace algunos días, Yina Calderón salió en defensa de su examiga, señalando que deberían "soltarla" y dejar de lado dicha rivalidad.

Por su lado, Karina García compartió recientemente un mensaje en el que pidió que la dejaran en paz y se enfocaran en sus proyectos como ella lo ha estado haciendo.

Artículos relacionados Karina García Karina García responde a Melissa Gate y la Toxi Costeña: "Déjenme en paz"

Por ahora, Melissa Gate sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en sus redes sociales con sus polémicos comentarios y trabajando en nuevas cosas que tiene planeadas, en especial en su faceta como cantante, pues según destacó quiere dedicarse a la música.

En cuanto a Yina Calderón esta sigue pendiente de su empresa, su nuevo programa de chismes y su entrenamiento para su competencia en el ring de boxeo con Andrea Valdiri el próximo mes.