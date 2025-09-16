Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valeria Aguilar se pronunció tras su reciente eliminación en MasterChef: “Yo ya gané”

La creadora de contenido Valeria Aguilar rompió el silencio tras ser la reciente eliminada de MasterChef Celebrity.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Valeria Aguilar
Valeria Aguilar rompió el silencio tras su salida de MasterChef. | Foto: Canal RCN

En el capítulo 71 de MasterChef Celebrity, los participantes se enfrentaron a un reto de eliminación en el que demostraron todo el conocimiento que han adquirido en la cocina más famosa del país para cautivar al jurado y asegurar su cupo en la competencia.

Sin embargo, Valeria Aguilar se convirtió en la nueva participante en abandonar la cocina más famosa del país tras el error que presentó en su platillo y el jurado le expresó el error que tuvo a pesar de su gran desempeño en el reto de eliminación.

Es clave mencionar que Valeria Aguilar les demostró a los televidentes su gran participación en la cocina más famosa del país. Así también, demostró que construyó una gran amistad con la presentadora e influenciadora Valentina Taguado y el actor Raúl Ocampo.

Valeria Aguilar
Esto dijo Valeria Aguilar tras su salida de MasterChef. | Foto: Canal

Tras la reciente eliminación de Valeria Aguilar en la cocina de MasterChef Celebrity, la creadora de contenido compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 800 mil seguidores, una emotiva publicación en la que expresó las siguientes palabras:

“Yo ya gané”, añadió Valeria Aguilar en la descripción de la publicación.

En la ráfaga de fotografías, se evidencia que la influenciadora disfrutó con plenitud su participación en MasterChef Celebrity, donde no solo construyó tener buenas amistades, sino que también, atravesó por una de las etapas más importantes de su vida.

Recordemos que durante el capítulo de eliminación en MasterChef, la participante que más se conmovió con la salida de Valeria, fue la presentadora Valentina Taguado, quien hace parte del programa de ‘¿Qué hay pa’ dañar?.

Valeria Aguilar y Valentina Taguado
¿Qué dijo Valentina Taguado tras la salida de Valeria Aguilar? | Foto: Canal RCN

Sin duda, la reacción de Valentina Taguado generó múltiples comentarios en las redes sociales, pues expresó, entre lágrimas, que le dolió la salida de su amiga, pues expresó las siguientes palabras mediante su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de un millón de seguidores:

“No tengo cómo explicar lo que estoy sintiendo. Me dueles mucho Valeria Aguilar, mucho. Gracias a la vida por darme la fortuna de conocerte y tenerte en mi vida para siempre princesa. Eres el verdadero yo sí gané”, añadió Valentina Taguado.

