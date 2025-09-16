Valeria Aguilar se pronunció tras su reciente eliminación en MasterChef: “Yo ya gané”

En el capítulo 71 de MasterChef Celebrity , los participantes se enfrentaron a un reto de eliminación en el que demostraron todo el conocimiento que han adquirido en la cocina más famosa del país para cautivar al jurado y asegurar su cupo en la competencia.

Sin embargo, Valeria Aguilar se convirtió en la nueva participante en abandonar la cocina más famosa del país tras el error que presentó en su platillo y el jurado le expresó el error que tuvo a pesar de su gran desempeño en el reto de eliminación.

Valeria Aguilar reaparece en redes tras su reciente eliminación de MasterChef Celebrity

Es clave mencionar que Valeria Aguilar les demostró a los televidentes su gran participación en la cocina más famosa del país. Así también, demostró que construyó una gran amistad con la presentadora e influenciadora Valentina Taguado y el actor Raúl Ocampo.

Esto dijo Valeria Aguilar tras su salida de MasterChef.

Tras la reciente eliminación de Valeria Aguilar en la cocina de MasterChef Celebrity, la creadora de contenido compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 800 mil seguidores, una emotiva publicación en la que expresó las siguientes palabras:

“Yo ya gané”, añadió Valeria Aguilar en la descripción de la publicación.

En la ráfaga de fotografías, se evidencia que la influenciadora disfrutó con plenitud su participación en MasterChef Celebrity, donde no solo construyó tener buenas amistades, sino que también, atravesó por una de las etapas más importantes de su vida.

Así reaccionó Valentina Taguado tras la eliminación de Valeria Aguilar

Recordemos que durante el capítulo de eliminación en MasterChef, la participante que más se conmovió con la salida de Valeria, fue la presentadora Valentina Taguado, quien hace parte del programa de ‘¿Qué hay pa’ dañar?.

¿Qué dijo Valentina Taguado tras la salida de Valeria Aguilar?

Sin duda, la reacción de Valentina Taguado generó múltiples comentarios en las redes sociales, pues expresó, entre lágrimas, que le dolió la salida de su amiga, pues expresó las siguientes palabras mediante su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de un millón de seguidores: