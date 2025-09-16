¿Qué es la fascitis plantar? La dolorosa condición que padece Kimberly Reyes

En las últimas horas, la actriz Kimberly Reyes preocupó a sus seguidores al compartir una fotografía en la que reveló que padece fascitis plantar, una condición médica que, según lo explicó la llevó a no poder apoyar el pie lo que provocó una inflación en su pie hasta tal punto que le impidió caminar.

¿Qué es fascitis plantar, la condición médica que padece Kimberly Reyes?

A raíz de la preocupación que generó la aparición de la actriz con su pie vendado, vale la pena profundizar sobre el tema y explicar en qué consiste esta afección, además entender cómo se puede tratar y prevenir.

De acuerdo con el portal especializado Medline Plus, la fascitis planta res una condición que afecta el pie y que implica irritación, inflamación o degeneración de la fascia plantar, una banda gruesa de tejido que está ubicada en la planta del pie que va desde el talón hasta los dedos.

La principal función de la fascia plantar, es ser un soporte para el arco del pie y resistir el impacto que tiene caminar, por lo que, si esta zona sufre alguna afectación o no descansa lo suficiente, puede terminar inflamada y generar un fuerte dolor.

Kimberly Reyes reveló que padece fascitis plantar. Foto | Buen día Colombia.

¿Cuál es la causa de la fascitis plantar y quiénes están en riesgo de padecerlo?

De acuerdo con le sitio web antes citado, existen varios factores que pueden influir en la probabilidad de sufrir fascitis plantar, a continuación, te compartimos los más comunes:

Tener el arco del pie muy elevado o plano, que, en el caso puntual de Kimberly, ella aseguró tener “pie cabo”, término que hace referencia a un tipo de pie con un arco muy pronunciado, lo cual provoca que el peso nos distribuya bien al caminar. Tensar constantemente el tendón de Aquiles. Utilizar en el día a día calzado inadecuado que no tenga buen soporte del arco plantar. Permanecer mucho tiempo de pie en superficies duras, así como cambios bruscos en la actividad física. ¿Cuáles son los tratamientos para la fascitis plantar, la condición que padece Kimberly Reyes?

Según Medline Plus, algunos de los tratamientos y cuidados para la recuperación de la fascitis plantar incluyen evitar esfuerzos innecesarios mientras la zona se recupera, sesiones de fisioterapia con ejercicios específicos para estirar la fascia plantar, así mismo, se recomienda el uso de calzado adecuado, evitar zapatos blandos y de ser necesario utilizar plantillas ortopédicas.

Fascitis plantar: la condición que padece Kimberly Reyes. Foto | Freepik.

Aplicar hielo, también es una buena práctica para aliviar el dolor y la inflamación. En caso de que la condición sea más severa, existen otras opciones como lo son las férulas nocturnas, ortesis, terapias como ondas de choque y, si es muy extremo, incluso procedimientos médicos.