Aida Victoria Merlano revela cómo recuperó su figura tras dar a luz

Según expertos, existen varios hábitos que permiten recuperar la figura luego de varias semanas de parto.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Aida Victoria Merlano en entrevista con Yo José Gabriel - Mujer mostrando sus medidas.
Aida Victoria reveló cómo ha logrado recuperar su figura tras el parto. Foto | Canal RCN - Freepik.

En las últimas horas, Aida Victoria Merlano sorprendió en redes sociales al mostrar cómo ha ido recuperando su figura luego de dar a luz a su primer hijo. Según lo comentó, aunque en un principio estaba segura de hacerse una liposucción, la transformación que ha tenido su cuerpo en pocas semanas la llevó a desistir de someterse a un procedimiento estético.

¿Cuál fue el secreto de Aida Victoria Merlano para recuperar su figura tras el parto?

De acuerdo con la influenciadora colombiana, fue justamente tener una alimentación balanceada el truco para que su cuerpo poco fuera retomando la forma que tenía antes de quedar en embarazo.

A raíz del testimonio de Aida Victoria, vale la pena poner sobre la mesa la importancia de nutrir el cuerpo de manera correcta luego del proceso de parto, ya que es un momento en el que aumentan las necesidades físicas, hormonales y emocionales.

¿Por qué es importante cuidar la alimentación luego del proceso de parto?

De acuerdo con la revista especializada Weight Dailies, el embarazo y el parto son procesos en los que el cuerpo experimenta cambios profundos como lo es la pérdida de sangre, la cicatrización de la piel, efectos hormonales y por supuesto, la lactancia.

Es por eso, que comer bien después de dar a la luz no solo permite volver al peso inicial como lo comentó Merlano, sino también para la recuperación de otros factores que son imprescindibles para gozar de una buena salud.

Mujer midiendo su cintura y sosteniendo un plato con vegetales.
Alimentación balanceada: el secreto de Aida Victoria Merlano para conservar su figura. Foto | Freepik.

¿Cómo lograr organizar la alimentación luego del parto?

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la revista Healthline, a continuación te compartimos algunas ideas de algunos alimentos que puedes incluir en tu alimentación diaria.

  • Desayunos nutritivos y snacks saludables: huevos, yogur griego, frutas, batidos con proteína.
  • Comidas completas: que incluyan proteína, carbohidratos complejos (arroz integral, quinua, papas), vegetales, grasas saludables (aguacate, nueces, aceite de oliva).
Alimentos sobre una tabla.
Aida Victoria Merlano y su secreto para recuperar su figura. Foto | Freepik.
  • Evitar los excesos de alimentos ultraprocesados, azúcares refinados o comidas muy grasosas, que pueden afectar la recuperación y provocar inflamación.
  • Control gradual del peso: perder peso es una meta comprensible, pero los expertos coinciden en que debe hacerse lentamente, especialmente si se amamanta, para no afectar la salud ni la producción de leche.
  • Escuchar al cuerpo: comer cuando se tiene hambre, descansar lo que sea posible, evitar dietas estrictas si el cuerpo todavía está en recuperación.

Cabe mencionar que, si presentas condiciones particulares como cesárea, anemia u otras patologías, acudas a un profesional para recibir orientaciones específicas respecto a tu dieta.

