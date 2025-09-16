Síndrome del impostor: ¿qué es y por qué afecta incluso a personas exitosas?

El síndrome del impostor es una conducta en el pensamiento que lleva a que muchas personas les resten importancia o mérito a sus logros, y aunque hayan alcanzado reconocimientos, premios que evidencien su dedicación, quienes lo padecen creen que han llegado ahí por suerte o circunstancias ajenas a ellos.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado envió conmovedor mensaje tras eliminación de Valeria Aguilar: "me dueles mucho"

El término fue estudiado y más tarde introducido por las psicólogas Pauline Rose Clance y Suzanne Imes quienes durante un largo tiempo se dedicaron a estudiar a mujeres destacadas y de alto rendimiento que no se sentían dignas de tener carreras exitosas.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en el periodismo! Falleció el cronista Fito Hurtado a sus 66 años: esto se sabe

¿Por qué el síndrome del impostor afecta incluso a las personas que son exitosas?

Aunque resulte contradictorio que una persona con una trayectoria exitosa experimente el síndrome del impostor, de acuerdo con la revista Asana, existen varias razones que a continuación te explicamos:

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

Perfeccionismo y autoexigencia elevada: las personas que constantemente se están comparando con estándares elevado, tienen la sensación de no estar cumpliendo con lo suficiente

Miedo al fracaso: este temor radica en la idea de que si la persona se equivoca esto dejará en evidencia que “no son tan buenos en lo que hacen”.

Falta de internalización de sus propios logros: esto quiere decir, que, aunque son conscientes de sus logros, están convencidos de que responden a ayudas de otros, y no a su esfuerzo para conseguirlo.

¿Cómo se puede enfrentar el síndrome del impostor?

De acuerdo con el sitio web citado, existen varias estrategias que permiten reducir este sentimiento, incluso si eres una persona que ya tiene éxito.