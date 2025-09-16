Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Síndrome del impostor: ¿qué es y por qué afecta incluso a personas exitosas?

El término fue estudiado por las psicólogas Pauline Rose Clance y Suzanne Imes quienes durante un largo tiempo se dedicaron a estudiar a mujeres destacadas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mujer meditando.
El síndrome del impostor y cómo afecta a las personas que incluso son exitosas. Foto | Freepik.

El síndrome del impostor es una conducta en el pensamiento que lleva a que muchas personas les resten importancia o mérito a sus logros, y aunque hayan alcanzado reconocimientos, premios que evidencien su dedicación, quienes lo padecen creen que han llegado ahí por suerte o circunstancias ajenas a ellos.

Artículos relacionados

El término fue estudiado y más tarde introducido por las psicólogas Pauline Rose Clance y Suzanne Imes quienes durante un largo tiempo se dedicaron a estudiar a mujeres destacadas y de alto rendimiento que no se sentían dignas de tener carreras exitosas.

Artículos relacionados

¿Por qué el síndrome del impostor afecta incluso a las personas que son exitosas?

Aunque resulte contradictorio que una persona con una trayectoria exitosa experimente el síndrome del impostor, de acuerdo con la revista Asana, existen varias razones que a continuación te explicamos:

Artículos relacionados

  • Perfeccionismo y autoexigencia elevada: las personas que constantemente se están comparando con estándares elevado, tienen la sensación de no estar cumpliendo con lo suficiente
  • Miedo al fracaso: este temor radica en la idea de que si la persona se equivoca esto dejará en evidencia que “no son tan buenos en lo que hacen”.
  • Falta de internalización de sus propios logros: esto quiere decir, que, aunque son conscientes de sus logros, están convencidos de que responden a ayudas de otros, y no a su esfuerzo para conseguirlo.

¿Cómo se puede enfrentar el síndrome del impostor?

De acuerdo con el sitio web citado, existen varias estrategias que permiten reducir este sentimiento, incluso si eres una persona que ya tiene éxito.

  • Reconocer y aceptar que lo sientes: entender que es un patrón muy común y que existen millones de personas en el mundo que lo padecen.
  • Registrar los logros reales: es importante hacer listas en las que se plasme todo aquello que se ha bien, y no solo eso, también es interesante anotar los comentarios positivos que se han recibido por diferentes razones.
  • Tener conversaciones con otros: permitirse hablar de este tipo de sentimientos con amigos o colegas puede resultar bastante positivo, ya que pueden ser espacios para descubrir que hay más personas atravesando por esta situación.
  • Apoyo profesional si es necesario: acudir a personas expertas en abordar este tipo de patrones, pueden ser herramientas útiles cuando el síndrome del impostor afecta la calidad de vida.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 - Mujer presumiendo su talla. Salud y Belleza

Alimentación desinflamatoria: la clave de Isabella Ladera para bajar de peso

Recientemente, la entrenadora de Isabella Ladera reveló cuál es el secreto para reducir medidas sin procedimientos.

Kimberly Reyes en Buen día Colombia - Persona tocando sus pies. Kimberly Reyes

¿Qué es la fascitis plantar? La dolorosa condición que padece Kimberly Reyes

En las últimas horas, la actriz Kimberly Reyes le contó a sus seguidores cómo esta condición le impidió caminar.

Aida Victoria Merlano en entrevista con Yo José Gabriel - Mujer mostrando sus medidas. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano revela cómo recuperó su figura tras dar a luz

Según expertos, existen varios hábitos que permiten recuperar la figura luego de varias semanas de parto.

Lo más superlike

Pipe Bueno se unió a la fiesta del Grito de Independencia de México Pipe Bueno

Pipe Bueno celebró el Grito de Independencia de México junto a reconocida youtuber mexicana: ¿quién es?

Pipe Bueno celebró el Grito de Independencia de México junto a la youtuber y cantante Carolina Ross.

Karina García confesó los sacrificios que hizo para llegar al Stream Fighters 4 Karina García

Karina García reveló los sacrificios que ha hecho para estar perfecta para el Stream Fighters 4

Robert Redford Talento internacional

Robert Redford, ícono de Hollywood, falleció: conoce a las parejas que marcaron su vida

Karol G Karol G

¡Karol G hace historia! la paisa se convirtió en la primera latina cabeza de cartel en Coachella

Valeria Aguilar, Patricia Grisales MasterChef Celebrity Colombia

Patty Grisales llena de cariño a Valeria Aguilar por eliminación en MasterChef: “Mi sobrina”