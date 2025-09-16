Andrés Parra sorprendió con drástico cambio de look: "Cerrando ciclos"

El actor Andrés Parra sorprendió a sus miles de fanáticos con su cambio de look y sus palabras al respecto.

¿Cómo fue el cambio de look de Andrés Parra?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón y medio de seguidores, compartió una fotografía en la que mostró su nueva imagen.

En la instantánea se ve al actor luciendo al natural, pues decidió quitarse la barba y estar completamente calvo.

En la fotografía, que se tomó tipo selfie, posó desde su casa enseñando su nueva apariencia.

¿Qué dijo Andrés Parra tras su cambio de look?

El actor aprovechó para tomar el momento con humor y agregó varias frases que suelen usarse en redes sociales cuando en su mayoría las mujeres suelen realizarse un cambio de imagen.

"Cerrando ciclos! Bendecida y afortunada! Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila (...) Amazona sin flecha, mamá, amiga, esposa, amante. Macrobiótica, pluscuamperfecta. Me gustan mayores. Insolada en elegancia. Deslactosada. Cero harinas. Ultrapausterisada", escribió en la descripción de la publicación.

Asimismo, hizo mención a la que son bastante creyentes y dejan frases sobre Dios o las que son muy empoderadas y añaden comentarios como "donde pisa una gata, no deja huella una perr*".

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el cambio de look de Andrés Parra?

Luego de su publicación, varios de sus seguidores opinaron al respecto, donde muchos se concentraron en su nuevo look, algunos lo elogiaron y otros le aconsejaron que volviera a su look anterior.

Otros decidieron enfocarse en la descripción que eligió para anunciar su cambio de imagen y le dejaron otras frases típicas que comparten en redes sociales.

Asimismo, otros destacaron lo mucho que los hizo reír y cuándo les gusta lo original que es con sus publicaciones.

Por ahora, el actor no solo sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos en redes sociales con sus particulares ocurrencias, sino que también continúa entreteniendo a muchos con su show "Venga que sí es pa' eso", con el que ha tenido una gran acogida entre el público y ha recorrido por varios lugares a nivel nacional.